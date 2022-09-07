Владимир Зеленский записал традиционное вечернее обращение.

Главные тезисы из обращения президента.

Зеленский сказал о "хороших новостях" из Харьковской области, но добавил, что еще не время называть освобожденные города.

Сообщил о подготовке госбюджета на 2023 год. Больше одного триллиона гривен власть хочет направить на оборону и безопасность, но социальные обязательства будут выполняться и пенсия будет индексироваться. При этом некритические расходы бюджета сократят - речь идет об аппарате, госпредприятиях и т.д.

Рассказал, что СНБО Украины ввел санкции против 606 членов правящей верхушки России. Большинство из них - это депутаты Госдумы.

Сообщил, что СБУ провела спецоперацию против контрабандистов. Таможенники, которые им помогали, будут наказаны.

Рассказал, что разведка ведет работу по освобождению пленных украинских военных, а ВСУ тем временем берут пленных для обмена.

Сообщил о телефонном разговоре с канцлером Германии Олафом Шольцем, в результате чего были согласованы вопросы о финансовой помощи ЕС.

Рассказал, что до конца сентября из портов Украины могут отправиться зерновозы с тремя миллионами тонн зерна, преимущественно для Африки.

Между тем война в Украине продолжается уже 196-й день. "Страна" следит за происходящим 7 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 195-го дня войны. В Донецкой области вчера были отбиты попытки наступления российских войск на Бахмутском и Авдеевском направлении. В Харьковской области по неофициальным данным началось наступления ВСУ на город Балаклея.

В Запорожской области были новые обстрелы Энергодара, из-за которых город несколько часов сидел без света и воды. Параллельно МАГАТЭ опубликовало доклад о ситуации на Запорожской АЭС. Инспекторы говорят о повреждении хранилища отработанного и свежего ядерного топлива. В Херсонской области помимо Высокополья ВСУ также взяли соседнее село Ольгино.

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