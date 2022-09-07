Зеленский и Шольц по телефону поговорили о деньгах и обороне
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцем.
Об этом сообщил Владимир Зеленский в своем Твиттере.
"Провел телефонный разговор с бундесканцлером Олафом Шольцем по широкому списку тем. В частности, поблагодарил за подтверждение 5 млрд евро макрофина от ЕС, рассказал о необходимости полноценной программы МВФ. Обсудили планы дальнейшего усиления оборонных возможностей Украины", – написал Зеленский.
Напомним, вчера Зеленский стал первым президентом, который поговорил с новым премьером Великобритании Лиз Трасс.
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