Владимир Зеленский одним из первых пообщался с новым премьером Великобритании Лиз Трасс. Фото: открытые источники

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о первом телефонном разговоре с новым британским премьером Лиз Трасс.

Об этом Зеленский сообщил в своем официальном Telegram-канале.

"Я стал первым иностранным лидером, поговорившим с новоизбранным премьер-министром", – написал он.

Президент рассказал, что пригласил Трасс в Украине и поблагодарил Британию за помощь.

И добавил, что "важно объявить РФ террористическим государством", несмотря на то, что сегодня Белый дом сказал окончательное "нет".

Президент Украины написал в своем Telegram-канале, что стал первым иностранным лидером, который пообщался с новым премьером Великобритании Лиз Трасс после ее назначения

Напомним, ранее мы писали, что сегодня новым премьером Великобритании официально стала Лиз Трасс. Об этом сообщают британские СМИ, опубликовавшие фото с аудиенции и рукопожатия Трасс и Елизаветы II.

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