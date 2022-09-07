Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о первом телефонном разговоре с новым британским премьером Лиз Трасс.

Об этом Зеленский сообщил в своем официальном Telegram-канале.

"Я стал первым иностранным лидером, поговорившим с новоизбранным премьер-министром", – написал он.

Президент рассказал, что пригласил Трасс в Украине и поблагодарил Британию за помощь.

И добавил, что "важно объявить РФ террористическим государством", несмотря на то, что сегодня Белый дом сказал окончательное "нет".

Напомним, ранее мы писали, что сегодня новым премьером Великобритании официально стала Лиз Трасс. Об этом сообщают британские СМИ, опубликовавшие фото с аудиенции и рукопожатия Трасс и Елизаветы II.

Война в Украине продолжается уже 195-й день. "Страна" следит за происходящим 6 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 194-го дня войны. По данным Генштаба ВСУ, за минувшие сутки были отбиты атаки РФ под Бахмутом, отражены наступления под Авдеевкой.

Несмотря на интенсивные бои на юге, основными усилиями России в Украине почти наверняка остается собственное наступление на Донбассе. По крайней мере об этом пишет британская разведка.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Оперативный анализ и прогнозы — в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".