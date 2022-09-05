Сегодня министр иностранных дел Британии Лиз Трасс победила на выборах лидера Консервативной партии, получив 81 тысячу голосов - против 60 тысяч у ее соперника Риши Сунака. Теперь она станет премьер-министром страны вместо Бориса Джонсона.

47-летняя Трасс стала третьей женщиной-премьером Британии (после Тэтчер и Мэй) и хочет, чтобы ее считали новой "железной леди". Она обещает снизить налоги, "остановить Путина" и продолжить (и даже усилить) поддержу Украины.

Накануне она пообещала, что президент Зеленский станет первым руководителем иностранного государства, которому она позвонит после избрания, и что приедет в Украину в ближайшее время.

"Зеленский вдохновляет. И я хочу показать украинцам, что они и дальше будут получать полную поддержку Соединенного Королевства, а я знаю, насколько это важно для Зеленского и украинского правительства. Поэтому я намерена как можно быстрее засвидетельствовать это", - сказала Трасс.

"Страна" рассказывает, что известно о новом британском премьер-министре.

За "травку" и однополые браки и против монархии

Мэри Элизабет Трасс (она, как и ее предшественник Александер Борис де Пфеффель Джонсон, предпочитает использовать второе имя, а не первое) воспитывалась в семье медсестры и профессора математики.

Ее родители придерживались левых взглядов ("левее лейбористов"), а мать даже выступала на митингах против политики тогдашнего премьера Маргарет Тэтчер, которой сейчас пытается подражать Лиз, ставшая убежденным консерватором и правым либералом (при этом Трасс не ходит в церковь и голосовала за легализацию однополых браков).

В своей колонке в шотландской газете Scotsman несколько лет назад Трасс вспоминала о том, как в семь лет исполняла в своей первой школе в Шотландии роль Тэтчер в дебатах.

Британская пресса отмечает, как она фотографировалась на танке в Восточной Европе или как пришла в синей блузке на теледебаты (напоминания о медийном образе Тэтчер).

Лиз училась в государственной школе в Лидсе, затем изучала философию, политику и экономику в Оксфордском университете - главном инкубаторе британской политической элиты. Там же она возглавила отделение Либерально-демократической партии и даже выступала за легализацию марихуаны и свержение монархии (идеи, которые британским консерваторам, мягко говоря, не близки).

Роман с женатым депутатом и выпечка круассанов

Трасс начала свою карьеру в нефтегазовой компании Shell и телекоммуникационной Cable & Wireless.

Уже в рядах Консервативной партии Трасс проиграла на выборах в парламент в 2001 и 2005 годах и почти была исключена из кандидатских списков в 2009 году за роман с женатым членом парламента, когда сама была девять лет как замужем (ее супруг - бухгалтер Хью О'Лири, у них две дочери).

Потом были годы профессиональной карьеры бухгалтера и нескольких попыток куда-нибудь избраться, с единственной удачной - на выборах совета одного из районов Лондона. И, наконец в 2010 году она попала в расширенную команду Дэвида Кэмерона и избралась в Палату общин.

Через шесть лет Трасс стала первой женщиной на посту лорда-канцлера и министра юстиции. В 2019 году одновременно занимала пост министра международной торговли и министра по делам женщин.

Среди ее хобби - выпечка круассанов. Трасс говорит, что стала бы кулинарным критиком, если бы не пошла в политику. Также любит сыр, караоке и музыку 80-х.

Трасс сама ведет свой Instagram, где у нее, впрочем, пока лишь 50 тысяч подписчиков (по сравнению с почти 2 миллиона у Джонсона).

"Продолжу поддерживать Владимира Путина!"

Новый премьер - явно не Цицерон и уступает в ораторском умении другим политикам (в Британии учат выступать перед публикой и вести дебаты еще со школы).

Среди ее промахов вспоминают встречу в этом феврале с главой российского МИДа Сергеем Лавровым, когда тот в шутку спросил, признает ли Трасс суверенитет России над Воронежской и Ростовской областями.

Трасс, видимо, решила, что речь о Донецке и Луганске и заявила: "Великобритания никогда не признает суверенитета России над этими территориями". Позже ей пришлось объясняться из-за оговорки о Ростове и Воронеже

А когда в июле она вышла в финал выборов лидера партии, в твите в выражении hit the ground running - "приступить без промедления" - забыла написать последнее слово. Получилось просто "грохнуться" - "hit the ground". Полный текст твита выглядел так: "Спасибо за оказанное вами доверие. Готова грохнуться в первый же день". Трасс быстро исправила ошибку, но первый твит уже разошёлся по СМИ, вызвав массу троллинга.

Еще один пример оговорки - высказываясь о Путине на встрече с коллегами по Консервативной партии этим летом, она заявила: "Я продолжу поддерживать Владимира Путина!". И сразу поправила себя, уточнив, что намерена противостоять президенту России.

В жизни, говорят обозреватели, у Трасс тоже бывают проблемы с речью.

"Она, кажется, шутит, но понять трудно, потому что временами кажется, что человеческий язык у Лиз Трасс - не родной", - написал корреспондент журнала You в 2019 году в рассказе об интервью с Трасс в непринужденной обстановке, за обедом в ресторане.

Налоги и оборонка

Назначение Трасс вызвало разногласия как среди британских элит, так и в народе из-за обещаний противоречащих друг друг мер. Например, снизить налоги на фоне рекордного дефицита госбюджета - и при этом откуда-то найти деньги на помощь британцам, которые не смогут оплачивать коммуналку.

"В результате британский бюджет может недосчитаться многих миллиардов запланированных Сунаком сборов. Сунак - финансист, и он инстинктивно стремится сохранить бюджет в равновесии. Трасс, правда, по первой профессии тоже бухгалтер (и Оксфорд оба они окончили по одному и тому же курсу), но для нее сейчас важнее принципы - а бюджет, она уверена, справится, надо только отсрочить постпандемийное возвращение к прежнему лимиту госдолга. В пользу Трасс говорит то, что за свободу предпринимательства и личности она выступает громко и последовательно уже довольно много лет", - пишет BBC.

Эксперты также говорят, что Трасс часто меняла убеждения и называют ее политическим флюгером и "беспринципной". Например, при проевропейском премьере Кэмероне она была против выхода из ЕС, а при евроскептике Джонсоне поддержала брексит.

"Многие из тех, кто наблюдал ее многие годы, сомневаются, есть ли у нее вообще какие-либо твердые убеждения, или же она просто выступает за то, за что в данный момент удобно выступать", - написал британский обозреватель CNN.

"Я думаю, она - из тех, кто играет на публику с любой аудиторией, и я совершенно не уверен, что она верит в то, что говорит", - сказал журналистам ее бывший соратник по Либерал-демократической партии Нил Фосетт.

"Трасс безошибочно всякий раз поддерживала будущего нового лидера партии, преданно следуя политике каждого их трех премьеров, в чьих правительствах она служила - сначала министром окружающей среды и сельского хозяйства, потом министром юстиции, министром внешней торговли и министром иностранных дел. Чаще всего Трасс припоминают ее разворот в отношении к брекситу. До референдума 2016 года, при проевропейском премьере Кэмероне, она была против выхода из ЕС. После референдума и отставки Кэмерона Трасс заявила, что ошибалась, и теперь она - за выход из Евросоюза. Пришедший вслед за Терезой Мэй брекситер Джонсон назначил ее министром внешней торговли, и Трасс принялась перезаключать договоры о свободной торговле с разными странами, объявляя о каждом как об успехе освободившейся от пут Евросоюза Британии - хотя условия торговли в подавляющем большинстве этих договоров были просто скопированы с тех, что и так были у Британии как у члена ЕС", - пишет BBC о "гибкости" нового премьера.



Таке она хочет сделать упор на внешнюю политику - с обещанием повысить расходы на оборонку и продолжать поддерживать Украину.

По Киеву она неоднократно говорила, что намерена активизировать усилия по оказанию помощи в борьбе с Россией. То есть здесь политика будет у нее примерно такой же как и у Джонсона.

"Однако для большинства британцев самый насущный вопрос сейчас - рост цен на продукты и бензин и рекордное подорожание коммуналки, из-за чего многие будут вынуждены выбирать - купить еду или оплатить счета. Внешняя политика, в том числе и украинский вопрос, отходят на второй план. Если ситуация ухудшится, ответственность понесет Трасс, а на следующих выборах тори могут потерпеть поражение", - говорит "Стране" британский журналист Джонатан Волкер.

Трасс особенно критикуют в Шотландии, одной из частей Британии, которая планирует организовать новый референдум о независимости из-за недовольства политикой Лондона и брекситом. А Трасс выступает всячески против такого голосования.

"Если она будет руководить так же, как она проводила свою кампанию в течение лета, она станет катастрофой - не только для Шотландии, но и для всей Великобритании. Но давайте надеяться, что этого не произойдет, потому что это очень сложное время для Великобритании, и нам нужно очень серьезное и сознательное руководство", - сказала первый министр Шотландии Никола Стерджен британскому телеканалу Sky News.

В Шотландии не в восторге от назначения премьером Трасс

Глава Шотландии обвинила Трасс в том, что она проводит кампанию с учетом приоритетов отдельных членов Консервативной партии, таких как снижение налогов.

"Я провожала трех премьер-министров, и этот не будет последним", - прочила Стерджен в интервью Sunday Mail.