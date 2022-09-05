Новым премьер-министром Великобритании станет министр иностранных дел Лиз Трасс. По итогам партийного голосования она избрана лидером правящей Консервативной партии.

Sky News предполагает, что Борис Джонсон передаст Трасс полномочия главы правительства не раньше завтрашнего дня.

Во вторник королева примет их обоих в шотландском замке Балморал и, судя по всему, поручит Трасс сформировать правительство от ее имени.

В предвыборной гонке Лиз Трасс обогнала экс-канцлера казначейства Риши Сунака. Она получила чуть более 81 тыс. голосов против чуть более 60 тыс. за Сунака.

"Это честь для меня – быть избранной лидером Консервативной партии. Спасибо за организацию одного из самых длинных собеседований при приеме на работу в истории", - заявила Трасс после объявления результатов.

Ранее сообщалось, что Лиз Трасс намерена объявить Китай угрозой нацбезопасности королевства.

Что касается Украины, то Джонсон ранее обещал, что британское правительство будет поддерживать Украину и после его отставки "так долго, как потребуется".

Эксперты также считают, что отставка Джонсона мало повлияет на отношение Лондона к Украине и вообще на внешнюю политику Британии.

Напомним, что Джонсон был вынужден был покинуть пост на фоне скандала, когда один из назначенцев на высокий пост от Консервативной партии был заподозрен в домогательствах.