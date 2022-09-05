В понедельник, 5 сентября, Борис Джонсон уходит с должности главы правительства.

Он вынужден был покинуть пост на фоне скандала, когда один из назначенцев на высокий пост от Консервативной партии был заподозрен в домогательствах. Ранее мы писали об этом подробнее.

Джонсон заявлял, что не хочет уходить, чтобы лично провести страну через тяжелые времена и что он опасается нестабильности, которая может последовать за его отставкой, но в итоге согласился оставить пост.

Сегодня станет известно имя нового лидера правящей Консервативной партии Британии и, как следствие, премьер-министра после отставки Джонсона. За этот пост борются глава МИД Лиз Трасс и бывший министр финансов Риши Сунак.

Джонсон ранее обещал, что британское правительство будет поддерживать Украину и после его отставки "так долго, как потребуется".

В экспертных кругах принято считать, что отставка Джонсона мало повлияет на отношение Лондона к Украине и вообще на внешнюю политику Британии.

Также Борис Джонсон заверил Владимира Зеленского, что Британия продолжит поставлять Киеву необходимое оружие.