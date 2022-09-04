Полиция Великобритании готовится к "горячей" зиме - то есть, к всплеску преступности на фоне экономических проблем. В связи с этим летом был разработан специальный циркуляр, который попал в руки журналистов The Times.

По данным издания, полиция занимается разработкой экстренных планов, исходя из того, что "экономические потрясения и финансовая нестабильность могут привести к росту определенных видов преступности в стране".

Имеются в виду такие преступления: кражи в магазинах, сетевое мошенничество, кражи со взломом, похищения велосипедов и вообще все виды преступления, "связанные с финансовой уязвимостью" британских семей и отдельных лиц. Всего этого, по мнению полиции, в холодное время года станет значительно больше.

Ранее появились новые подробности того, как Британия, где вдвое подорожало электричество, будут экономить. Так, британцам запретят готовить еду до восьми часов вечера, а пабы будут работать только до девяти вечера. Также 60% британских заводов могут закрыться из-за роста цен на электроэнергию.

По данным Financial Times, британское правительство может вернуться к использованию копирки из-за энергокризиса.