Победа действующей главы МИД Великобритании Лиз Трасс, которая готова нажать ядерную кнопку, на выборах британского премьер-министра станет катастрофой для страны.

Об этом 4 сентября заявила первый министр Шотландии Никола Стёрджен в интервью телеканалу Sky News.

"Если она будет руководить так же, как она проводила свою кампанию в течение лета, она станет катастрофой - не только для Шотландии, но и для всей Великобритании", - сказала Стёрджен.

Первый министр Шотландии выразила надежду, что Трасс не сможет занять пост главы правительства Британии, так как в данный момент страна переживает тяжёлое время и ей необходимо серьезное и сознательное руководство.

Стёрджен считает, что Трасс проводит кампанию, учитывая только приоритеты отдельных членов консервативной партии и в том числе - снижение налогов.

"Навязчивые идеи очень маленького числа членов консервативной партии не являются верными приоритетами для страны", - заявила первый министр Шотландии.

И тут же добавила, что в случае избрания нынешнего главы МИД на пост премьер-министра она будет делать всё возможное для выстраивания с Трасс конструктивных рабочих отношений.

Ранее "Страна" сообщала, что в Шотландии опубликовали бюллетени референдума за независимость страны, а также о том, что сторонники независимости победили на выборах в парламент Шотландии.