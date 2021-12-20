Власти Шотландии планируют посмертно помиловать женщин, сожженных в XVI-XVIII веках.

В период с 1563 по 1736 год жизни лишили 3837 человек. Их обвиняли в общении с дьяволом, заговорах, гаданиях, причинении урона королевскому флоту путём вызова шторма заклинанием и других "преступлениях". В рамках действовавшего тогда закона о колдовстве, осужденных приговаривали к смертной казни путем сожжения на костре.

Сейчас в местный парламент внесли законопроект о посмертной реабилитации. Он подразумевает официальные извинения от правительства и установку памятника жертвам гонений. Это стало результатом результат двухлетней кампании, проводимой группой активистов "Ведьмы Шотландии", сообщает Sunday Times.

Администрация премьер-министра Шотландии Николы Стерджен поддержала законопроект. Законопроект о помиловании может быть принят летом 2022 года. Политик Натали Дон сказала газете, что "это зло должно быть исправлено, а эти женщины – помилованы".

Ранее "Страна" рассказывала, как в украинских судах рассматривают дела, связанные с "потусторонними" силами.

Также мы сообщали о том, что в 2017 году в ООН призвали запретить рекламу колдовства и не убивать ведьм.

В наши дни разные чародейские ритуалы распространены в так называемых странах третьего мира. Например, в Уганде колдуны массово убивают детей, чтобы пошли дожди.