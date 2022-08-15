Сегодня, 15 августа, в Шотландии вступил в силу закон о бесплатном доступе к предметам гигиены для всех женщин, которые в этом нуждаются.



Законопроект был утвержден еще в мае 2020 года. Согласно документу, тампоны и гигиенические прокладки должны были стать доступными в общественных центрах, молодежных клубах и аптеках. Таким образом Шотландия стала первой страной в мире, принявшей подобный закон.

В правительстве убеждены, что доступ к бесплатным продуктам такого рода является фундаментальным шагом в борьбе с бедностью.

Местные власти Шотландии будут индивидуально предпринимать необходимые меры по обеспечению женской половины населения такими товарами.

Еще в в 2018 году шотландское правительство стало первым в мире, которое обеспечило бесплатные санитарно-гигиенические товары в школах, колледжах и университетах.

Известно, что основой принятых законодательных мер стал опрос, проведенный детским благотворительным обществом Plan International в 2017 году. Исследование показало, что около 10% девочек и девушек в Великобритании не могут позволить себе предметы гигиены, в результате чего, как выяснилось, многие из них пропускают занятия в своих учебных заведениях.



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