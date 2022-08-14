Опасные пищевые продукты, содержащие болезнетворные бактерии, вирусы, паразиты, являются причиной более 200 различных недугов – от диареи до онкологических заболеваний. К микробам, вызывающим болезни, передающиеся с пищей, относятся: норовирус, сальмонелла, шигелла, Clostridium perfringens, Clostridium botulinum, золотистый стафилококк, кишечная палочка.

В Украине за 6 месяцев 2022 года чаще всего регистрировали случаи острых кишечных инфекций, вызванных такими возбудителями:

ротавирусная инфекция - 3533 случая;

сальмонеллез – 1028 случаев;

шигеллез – 97 случаев;

вирусный гепатит А - 103 случая;

ботулизм - 51 случай.

Причиной увеличения таких заболеваний является несоблюдение населения норм безопасности пищи и воды и гигиены рук. Безопасность пищевых продуктов может снизить риск пищевых отравлений и других недугов, связанных с пищей.

В Центре общественного здоровья при Минздраве рассказал о четырех правилах безопасности пищевых продуктов на дому.

1. Очистка. Микробы, приводящие к пищевым отравлениям, могут распространяться у вас на кухне. Поэтому важно следить за гигиеной во время приготовления пищи:

Мойте руки в течение 20 секунд водой с мылом до, во время и после приготовления пищи и перед едой.

Мойте посуду, дощечки для нарезки, столешницы и т.п. водой и моющим средством.

Промывайте овощи и фрукты проточной водой, даже если вы не планируете есть их с кожурой. Микробы на кожуре могут попасть внутрь фруктов и овощей, когда вы нарезаете их. При мытье не используйте моющее средство.

2. Разделение. Сырое мясо, птица, морепродукты могут распространять микробы на готовые продукты, если вы не держите их по отдельности.

Используйте отдельные дощечки и посуду для сырого мяса, птицы и морепродуктов.

Когда вы покупаете продукты питания в магазине, держите сырое мясо, морепродукты и птицу подальше от других продуктов, ведь из них может выделяться жидкость и загрязнять другие продукты.

Храните сырое мясо, птицу, морепродукты и яйца отдельно от всех продуктов в холодильнике.

3. Приготовление. Готовить пищу необходимо до того времени, когда внутренняя температура становится достаточно высокой, чтобы уничтожить микробы в продукте.

Купите кухонный термометр. Только так вы можете точно проверить температуру, при которой готовится еда.

Вы не сможете точно определить безопасность приготовленной пищи ни по цвету, ни по вкусу, ни по текстуре. Для проверки используйте таблицу безопасных минимальных температур для приготовления.

4. Охлаждение. Бактерии могут быстро размножаться, если оставлять пищевые продукты при комнатной температуре. Никогда нельзя оставлять скоропортящиеся продукты без охлаждения более чем на 2 часа.

Держите продукты в холодильнике при температуре примерно +4ºС и ниже.

Охлаждайте скоропортящиеся продукты в течение 2 часов (если температура снаружи примерно 32ºС, охлаждайте в течение 1 часа).

Размораживайте продукты безопасно в холодильнике или микроволновке.

Не размораживайте их в воде или при комнатной температуре, поскольку микроорганизмы начинают быстро размножаться в тех частях продукта, которые достигли комнатной температуры.

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