В Центре общественного здоровья при Минздраве Украины рассказали о полезных свойствах существенно подорожавшей свеклы и объяснили, как ее правильно готовить.

Об этом ЦОЗ пишет в Facebook.

"Лето – это время, чтобы лакомиться овощами и фруктами. А еще готовиться к осенней непогоде и волне вирусных болезней, в частности, ожидающей нас COVID-19. Сейчас важно укреплять свой иммунитет и заботиться о физическом и психическом здоровье. Летом свекла еще не имеет своей характерной плотной структуры, она полна сладкого сока. Это растение является настоящей находкой для ищущих полезные продукты", - говорится в сообщении.

Медики говорят, что свекла обладает антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, является отличным средством для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Красный пигмент свеклы беталаин оказывает положительный эффект при нарушении обмена веществ, желудочно-кишечных заболеваниях, сахарном диабете 2 типа. А еще свекла содержит микроэлементы и витамины, положительно влияющие на иммунитет.

Недавние исследования показали, что употребление свеклы способствует улучшению состояния здоровья при гипертонии, атеросклерозе, сахарном диабете 2 типа и деменции. Этот овощ не обязательно отваривать. Если свеклу натереть или порезать соломкой, она будет отлично сочетаться с чесноком и свежей зеленью.

"Заправьте блюдо полезным растительным маслом, добавьте немного лимонного сока и получите отличный летний салат. Также сок свеклы можно добавить в домашний лимонад. Если еще не пробовали блюда со свеклой, обязательно попробуйте! Это растение должно быть в вашем рационе", - добавили в ЦОЗ.

Ранее мы писали, что медики назвали десять сезонных овощей, которые необходимы для правильного питания во время войны.

Также "Страна" сообщала, что медики объяснили украинцам, как правильно питаться при сахарном диабете.