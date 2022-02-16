В Украине продолжает дорожать борщевой набор, стоимость которого за год увеличилась почти на треть. На этот раз цену украинского национального блюда "утяжелила" свекла.

Как сообщает EastFruit, сейчас хозяйства отгружают свеклу по цене 10-15 грн за килограмм, что на 13% дороже, чем на неделю ранее.

Цены на свеклу растут под влиянием нескольких факторов. В первую очередь сказывается дефицит предложения: многие производители приостановили продажи до апреля. Сократились поставки корнеплодов из Польши. Кроме того, удорожанию способствует повышенный спрос на свеклу. Участники рынка прогнозируют, что отпускные цены могут снизиться, когда фермеры решатся на распродажу запасов свеклы из хранилищ.

На сегодняшний день столовая свекла в Украине уже стоит в среднем в 2,5 раза дороже, чем в аналогичный период прошлого года. Но участники рынка не исключают, что тенденция роста цен может быть временным явлением. По их мнению, дальнейшее удорожание может мотивировать фермеров начать распродажу свеклы из хранилищ, что приведет к увеличению поставок и, как результат, к снижению отпускных цен в данном сегменте.

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