На украинских рынках и в магазинах значительно подорожало куриное мясо. Причиной послужило уменьшением поголовья кур.

Об этом говорится в эфире программы "Завтрак с 1+1" в четверг, 10 февраля.

Отмечается, что стремительное подорожание произошло в первые месяцы 2022 года. По данным Министерства финансов, килограмм куриного филе стоит более 122 гривен. Это на 30 гривен больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

В магазинах килограмм куриного бедра стоит более ста гривен, а голени - почти 70 грн.

Такой рост цен на курятину специалисты связывают с уменьшением поголовья кур и высокими ценами на электроэнергию.

Напомним, ранее сообщалось, что экспорт курятины из Украины в ЕС за год снизился на 90%.

Также мы писали, что в Украине за год борщевой набор подорожал в два раза. По данным на начало января, цены на мясо птицы (тушки куриной) выросли с января-2021 к началу января-2022 на 26,6% - до 70,82 грн/кг.

Вместе с тем, сообщали, что в первый месяц нового года Украина увеличила импорт свинины в четыре раза, что связано в рядом факторов, которые представили эксперты. В структуре импорта мороженая свинина занимает 30% (1,9 тысяч тонн), а свежая или охлажденная – 70% (4,6 тысяч тонн).

Кроме того, в блоге "Ясно. Понятно" Олеся Медведева выясняла, как отличаются в цене продукты питания в Киеве и Москве.