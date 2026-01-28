Анализируем итоги 1435-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте и обстрелы

Армия РФ захватила Орехово-Васильевку на Славянско-Краматорском направлении, сообщает Deep State. Также сообщается о ее продвижении на том же направлении в районах Приволья, Васюковки, Резниковки и в Миньковке.

Отметим, что все это - направление в сторону Славянска, где Россия продвигается последние несколько дней.

Вчера россияне ударили "Шахедом" по поезду, который ехал из Барвенково (Харьковская область). Погибли пять человек.

После этого "Укрзализныця" ограничила движение поездов в прифронтовых областях - Харьковской, Сумской, Запорожской, Херсонской и перевела часть рейсов на автобусы.

Что касается Запорожской области, то сегодня по украинским телеграм-каналам прошла информация, что Запорожье впервые за всю войну подверглось атаке РСЗО. Губернатор Фёдоров подтвердил, что Запорожье утром атаковали из ракетной системы "Торнадо-С", но заявил, что это не первый такой обстрел.

При этом, по его словам, пока ствольная артиллерия до областного центра не достает. Однако в ВСУ уже предупреждали, что россияне пытаются выйти на достаточную для этого дистанцию.

Отметим, сейчас, согласно карте Deep State, линия фронта находится в 12 км от южных окраин Запорожья. Чего уже достаточно для применения ствольной артиллерии.

Ночью также был удар по Одесской области. Основной целью стал один из портов - там разрушены логистические элементы, повреждены ангары, локомотив, производственные здания. В самой Одессе пострадал православный храм.

В Киевской области был прилет по новостройке в Бучанском районе - погибла семья из двух человек.

Все больше обсуждается проблематика ущерба от российских дальнобойных беспилотников, который не снижается, несмотря на давно обещанные дроны-перехватчики.

В последнее время "Шахеды" и их разновидности стали еще более опасными благодаря установленному на них модулю "Старлинк". Это делает практически невозможным подавление дронов системами РЭБ, поскольку, как объясняют эксперты, антенна "Старлинка" получает сигналы сверху, а средства радиоэлектронной борьбы глушат сигнал снизу.

Также "Старлинк" дает россиянам возможность лучше управлять дроном - он может ниже летать и лучше маневрировать, что затрудняет его обнаружение. Также это дает операторам дрона быстрее получать с него данные и принимать решение об атаке. Причем такую связь с беспилотником можно держать из любой точки Украины (на днях разведывательные дроны уже были замечены в западных областях Украины, хотя раньше они там практически не фиксировались).

Проблему "Старлинков" на "Шахедах" вчера заострил министр обороны Федоров, также ее начали обсуждать и за пределами Украины.

Глава МИД Польши Сикорский публично обратился к Илону Маску с призывом ограничить использование Starlink Россией. "Эй, большой человек, почему бы тебе не помешать россиянам использовать Starlink для наведения ударов по украинским городам. Зарабатывание на военных преступлениях может навредить твоему бренду", — написал Сикорский.

Маск ответил резко. "Этот пускающий слюни имбецил даже не осознает, что Starlink — это основа военной связи Украины", — написал техномиллиардер.

То есть, исходя из слов Маска, "точечно" отключить терминалы, установленные на "Шахедах", нельзя - можно только "вырубить" "Старлинк" над территорией всей Украины или отдельных областей.

Что происходит со светом и отоплением

В ряде регионов Украины сегодня с утра снова ввели аварийные отключения света. Причина - морозы и новые прилеты по энергетике этой ночью (в частности, в Днепропетровской и Запорожской областях).

В Киеве на Троещине продолжается катастрофа с отоплением - более 700 домов остаются без тепла, и ситуация с момента последнего российского обстрела никак не улучшилась. Более того, уже начала замерзать канализация. Люди рассказывают, что вынуждены ходить в туалет на улице - в биотуалеты и на рынок.

Многие коммунальщики увольняются, потому что очень устали от сверхурочной работы, заявил нардеп Кучеренко. Он говорит, что это зачастую пожилые люди, работающие за небольшую зарплату. Приходится много подниматься на высокие этажи.

"А их со всех сторон: Давай, давай. Там какой-то прокурор живет, там судья, давят на управляющую компанию, чтобы их включали первыми. И они попали в ловушку", - говорит Кучеренко.

Напомним, что недавно два слесаря аварийных бригад в Киеве умерли из-за перегрузки.

Не справляются с нагрузкой и сотрудники других ведомств. Сотрудники "Укрпочты" массово увольняются или уходят на больничный - в большинстве отделений по Киеву нет генераторов или они слабые. В итоге, если отделение открыто, то там может работать по одному сотруднику, из-за чего скапливаются очереди, а посылку многие не могут получить неделями. Жалобы об этом уже появились в соцсетях.

Долгосрочные прогнозы по всей этой ситуации звучат в основном негативные.

Украинцы должны навсегда привыкнуть жить с угрозой блэкаута и учить этому детей и внуков, заявила советница секретаря СНБО Ольга Бабий.

"Мы должны понять, что эта угроза всегда для нас будет продолжаться, пока у нас есть такой сосед. Украинцы должны научиться и научить детей, внуков и правнуков жить в условиях, когда в любой момент может пропасть свет, тепло и вода. Это наша новая жизнь", - заявила Бабий.

Ранее эксперты прогнозировали, что отключать свет в Украине будут еще 2-3 года даже в случае прекращения обстрелов.

Также, по словам Бабий, Киев уже стал "невыносимым для жизни" городом.

По этому поводу сегодня вышла красноречивая статья в российском оппозиционном издании «Новая газета Европа». Там говорится, что на столичном Подоле в своей квартире от холода умерла Евгения Бесфамильная, пережившая Холокост. Об этом сообщила ее соседка, волонтер Юлия Гримчак.

В ночь на 13 января в ее квартире прорвало трубы и дом начало затапливать в -18. Соседи, в частности Юлия, приносили ей продукты, которая она забирала из-под двери. А когда перестала появляться, забили тревогу.

Полиция не хотела взламывать дверь, но соседи заставили их это сделать. Внутри они увидели, что балкон в такой мороз был открыт, а Евгения Михайловна мертва.

«Мертвая баба Женя мгновенно покрылась льдом. Она не разлагалась. Да, это у нее в квартире прорвало трубы. И не только трубы — еще и кран сорвало. Вода лилась, затапливала квартиру, проливалась на нижние этажи и замерзала. Полицейские не ходили по полу и по коврам — они скользили по льду. Квартира превратилась в большой каток. А на такой же ледяной кровати — вмерзшая, как мамонт в лед, баба Женя», - говорится в статье.

Власти Киева отрицают, что женщина умерла от холода - мэрия заявила, что у Бесфамильной обнаружили острую сердечную недостаточность.

Расстрел четырех полицейских

В Черкасской области вчера подозреваемый в покушении на убийство во время задержания убил четверых полицейских. Его ликвидировали спецназовцы, сообщает Нацполиция.

Как сообщили "Стране" источники в правоохранительных органах, убийца подозревался в попытке покушения на депутата Корсунь-Шевченковского горсовета Виталия Сторожука 24 декабря 2025 года.

На его задержание выехала оперативно-следственная группа. Подозреваемый, который служил ранее в ВСУ, скорее всего увидел полицейских заранее, когда они подходили к его дому, устроил засаду и открыл огонь.

Стрелка зовут Сергей Русинов, сообщил на своей странице в ФБ его бывший сослуживец по 158 и 198 батальйонам Ярослав Нищик. Русинова списали из армии уже после полномасштабного вторжения по состоянию здоровья.

Судя со слов Нищика, Русинов принимал активное участие в событиях на Майдане в 2014 году.

"В России на него открыты уголовные дела. Он первый начал стрелять по титушкам в феврале 2014 года во время побоища под Корсунем", - пишет Нищик, имея в виду, очевидно, события 20 февраля 2014 года, когда под Корсунь-Шевченковским майдановцы атаковали автобусы с крымскими антимайдановцами.

Также, по словам Нищика, Русинов поджег авто депутата Корсунского горсовета Сторожука, с которым у него был конфликт. По этому делу, как писалось выше, его и пришли задерживать полицейские.

Переговоры по Украине и стрельба в Миннесоте

Переговоры по Украине - и в частности тему гарантий безопасности Киеву - сегодня прокомментировал госсекретарь Рубио.

"Сейчас много разговоров о гарантиях безопасности, и это что-то, о чем сейчас есть общее соглашение, если говорить об Украине, но эти гарантии безопасности в основном предполагают развертывание небольшого контингента европейских войск, в первую очередь французских, а затем и поддержку со стороны США", – сказал Рубио.

Отметим, что госсекретарь в последнее время в переговорах по Украине не участвует. Не было его и в ходе последнего из раунда в Абу-Даби. Непосредственные же участники этих переговоров с американской стороны не говорили о том, что гарантии предусматривают ввод европейских войск в Украину.

Более того, издание Politico писало, что вопрос гарантий - один из наиболее спорных на переговорах (вопреки сказанному Рубио). Также, по данным газеты, американцы скептически относятся к введению евроконтингента в Украину, предпочитая прямые гарантии США Киеву.

Также другие западные СМИ со ссылкой на украинских чиновников писали, что предлагаемый американцами вариант гарантий "расплывчатый".

На фоне переговоров в Абу-Даби в европейских СМИ поднимается волна критики против посреднических усилий Трампа, который, по информации ряда медиа, требует от Украины согласиться на мирное соглашение с РФ (которое, возможно, будет включать вывод украинских войск из Донбасса) в обмен на американские гарантии безопасности.

Вчера в таком духе вышла статья в FT. А далее последовали и другие публикации.

Обозреватель Bild Юлиан Репке пишет, что Украина не должна верить послевоенным гарантиям США.

"Никто на этой планете всерьёз не верит, что Дональд Трамп начнёт войну против Владимира Путина, если последний в 2027 году решит, что "российская территория Запорожья" должна быть "освобождена" "из-за украинских террористических атак против россиян, находящихся там"", - написал Рёпке.

Так он ответил на пост немецкого паблика о военной помощи Украине, который написал, что в рамках сделки "Украина должна добровольно и на законных основаниях уступать агрессору значительную часть своей территории", при этом гарантии США названы "ничтожными".

Британская газета The Daily Telegraph опубликовала мнение посла Украины при НАТО Алены Гетманчук, которая заявляет, что Украина не примет "бессмысленные" гарантии безопасности от Запада.

Чтобы гарантии стали "осмысленными", потребуется, по мнению Гетманчук, "многонациональное, многодоменное военное присутствие коалиции заинтересованных стран и членство Украины в ЕС".

Чего, судя по всему, США не рассматривают. "Американская сторона, по словам украинских и европейских чиновников, решила заключить пакт о безопасности как рамочное (то есть, не наполненное конкретикой - Ред.) соглашение для окончания войны", - пишет The Daily Telegraph .

Накануне Reuters и Financial Times написали, что гарантии США Украина получит только после подписания мирного соглашения - такое условие выставили Киеву, по данным этих изданий, американцы. Косвенно это подтверждал и Зеленский.

Но Гетманчук против такого подхода. "Гарантии безопасности по-прежнему воспринимаются украинцами как неотъемлемая часть любого мирного урегулирования, а не как его результат", - заявила посол.

То есть, в целом сейчас в европейских СМИ идет кампания с призывами к украинским властям не идти на уступки в переговорах (в первую очередь по Донбассу) и не верить обещаниям Трампа дать гарантии безопасности либо стоять на прежней, согласованной с частью европейских стран позиции, по которой мирное соглашение должно включать в себя ввод войск стран Европы в Украину под гарантии их военной поддержки со стороны США в случае нового нападения РФ.

Что, в свою очередь, может также завести переговоры в тупик, потому что, как следует из публикаций СМИ, Трамп такие гарантии давать не готов. А Россия вообще против ввода иностранных войск в Украину.

На фоне переговорного процесса между Украиной, Россией и США по завершению войны, в самой Америке происходят вещи, которые могут на этот процесс прямо повлиять.

Речь идет о массовых протестах в Штатах против действий агентов иммиграционной службы (ICE), убивших уже двух человек в Миннесоте: 8 января от пули агента ICE погибла 37-летняя Рене Гуд, 24 января жертвой агентов стал 37-летний медбрат Алекс Претти. Оба являются гражданами США.

Сейчас это главная тема в Америке, которая может оказать огромное воздействие на политическую борьбу в США. В первую очередь – на предвыборную кампанию по выборам в Конгресс в конце года.

Протесты против жёстких действий федеральных агентов проходили в Миннесоте и ранее: штат, большая часть жителей которого традиционно поддерживает Демократическую партию, имеет славу очень лояльного по отношению к мигрантам, в связи с чем здесь существуют многочисленные и хорошо организованные диаспоры, пользующиеся поддержкой местных властей.

Кроме того, Миннесота известна как оплот наиболее левого крыла Демпартии: даже сама партия там называется Демократической фермерско-трудовой партией Миннесоты, а конгрессмен из Миннеаполиса Ильхам Омар считается обладателем наиболее радикальных левых взглядов во всём Конгрессе США.

Вероятно, именно поэтому Трамп выбрал Миннесоту в качестве места образцово-показательной операции против мигрантов, чтобы дать бой идеологическому противнику в его же оплоте. В штат, и в особенности его крупнейший город, Миннеаполис, были введены значительные контингенты федеральных агентов, начавших массовые рейды, проводившиеся с показательной жесткость.

Агенты ICE, CBP (погранслужба) и других органов не стеснялись применять силу в случае малейшего сопротивления и проникали в дома и задерживали людей без ордера суда.

В ответ в Миннесоте вспыхнули акции протеста и гражданского неповиновения: люди мешали федеральным агентам проводить задержания и даже пытались отбивать задержанных. Именно в ходе таких событий и погибли Рене Гуд и Алекс Претти. Гуд застрелили, когда она пыталась уехать с места событий, хотя её хотели задержать (по официальной версии, она попыталась протаранить авто ICE, но записи камер наблюдения это не подтверждают).

Что же до Претти, то, по официальной версии, его застрелили из-за того, что он угрожал агентам оружием, однако видеозаписи это прямо опровергают - на видео никакого оружия в его руках нет, а есть только мобильный телефон, которым он, по всей видимости, снимал действия агентов ICE.

В ходе этого между ними возникла перепалка, переросшая в потасовку. Претти повалили на землю и стали избивать, а когда ему удалось вырваться, один из агентов по крайней мере 10 раз выстрелил в него в упор.

У Претти действительно имелось легально зарегистрированное оружие и, возможно, оно действительно было при нём в момент его гибели, однако ничто не указывает на то, что он пытался им воспользоваться: вероятно, наличие у него пистолета было использовано в качестве оправдания правомерности действий агентов пост-фактум.

Трамп в комментариях после обоих убийств поддержал действия федеральных агентов. Так, комментируя убийство Рене Гуд, он заявил, что та "вела себя крайне агрессивно", и что агент ICE "похоже, выстрелил в целях самообороны". А после убийства Претти Трамп попытался по традиции обвинить во всём оппонентов-демократов, в частности, губернатора Миннесоты и мэра Миннеаполиса, которые "разжигают мятеж своей опасной и напыщенной риторикой".

Однако, такая реакция президента лишь подлила масла в огонь.

Уже после убийства Рене Гуд, протесты в Миннеаполисе приобрели массовый характер, а после убийства Претти еще более ужесточились. Оппонирующие Трампу СМИ наполнились прогнозами о "угрозе установления нацистской диктатуры", лицом которой был обозначен один из руководителей погранслужбы Грегори Бовино, в форме которого увидели отсылки к "эсэсовской эстетике". К сопротивлению политике Трампа призвали лидеры Демпартии, включая Обаму.

И даже часть Республиканской партии заняла негативную позицию, требуя провести расследование действий федеральных агентов. Более того, убийства в Миннесоте осудила и близкая к республиканцам влиятельнейшая Стрелковая ассоциация.

Наконец, на все это наложилась проблема с утверждением федерального бюджета – демократы обещают его заблокировать, если не будут изменены методы работы ICE.

И Трамп был вынужден смягчить позицию.

27 января он сообщил о том, что провёл "очень хорошие" телефонные разговоры с губернатором Миннесоты, представителем Демпартии Тимом Уолцем и его однопартийцем, мэром Миннеаполиса Джейкобом Фреем: оба публично добиваются прекращения рейдов и вывода агентов ICE и CBP из штата вообще и Миннеаполиса в частности. Уолц подтвердил разговор с Трампом и назвал его "самым конструктивным за всё время", хотя и не стал озвучивать детали договорённостей.

В тот же день СМИ сообщили о ряде кадровых решений, которые, по всей видимости, стали следствием недавних событий. Так, сообщается, что будет отозван из Миннесоты и, возможно, даже отправлен в отставку Грегори Бовино, руководивший многими рейдами в Миннеаполисе (а ранее в Лос-Анджелесе и Чикаго). Пресс-секретарь Белого Дома Кэролайн Левитт подтвердила, что Бовино отзывают из Миннеаполиса, но опровергла слухи о его увольнении: по её словам, Бовино"прекрасный человек и великолепный профессионал", который "продолжит службу в CBP.

Также ходят слухи, что может лишиться должности и министр национальной безопасности Кристи Ноэм. По другой информации, Ноэм может быть понижена в должности и её переведут на направление, связанное с охраной южной границы.

Все это уже породило заявления на тему "Трамп потерпел поражение в миннеаполиской битве и сдает назад", "Акела промахнулся", "теперь республиканцы точно проиграют Конгресс", "не о чем теперь с Трампом договариваться и воспринимать его слова всерьез" и т.д.

Отметим, что действительно все происходящее уже сильно бьет по рейтингам Трампа и значительно затрудняет для республиканцев задачу сохранения большинства в Конгрессе.

Однако пока еще рано говорить о том, что битва закончена и Трамп готов смягчить свою имммиграционную политику. Также как и говорить о неминуемом разгроме республиканцев на выборах. Все происходящее пока выглядит как тактическое отступление и перегруппировка сил. Кроме того, у Трампа есть и свои козыри во внутренней политике – значительно ускорился рост ВВП, политика протекционизма через введение пошлин начинает приносить плоды в виде оживления промышленного производства в США. Правда, есть и серьезные проблемы – ослабевает доллар, растет госдолг. Однако, в целом, экономическую ситуацию в США нельзя назвать однозначно плохой.

То есть, делать далекоидущие выводы на тему "Трампу теперь точно конец" делать пока все ж таки преждевременно.

Однако, само по себе ощущение нарастающих проблем у президента США может оказать влияние на международные дела. В том числе, и на переговоры по Украине.

Последние продвигаются сейчас исключительно благодаря стараниям Трампа. Он смог договориться с Путиным на Аляске о смягчении требований Кремля и теперь активно подталкивает Киев на то, чтоб тот пошел на мирное соглашение с РФ на "аляскинских" условиях, которые подразумевают, по заявлениям РФ и западных СМИ, вывод украинских войск из Донецкой области и послевоенные гарантии безопасности для Украины от США.

Зеленский на это идти не хочет, в чем его поддерживает Европа.

Однако, в случае постоянного давления со стороны Трампа, позиция Киева, безусловно, может измениться. Кроме того, нарастание противоречий между США и ЕС по Гренландии и прочим проблемам ставит перед европейцами вопрос – а следует ли им и далее наращивать противостояние с РФ, либо, наоборот, стоит побыстрее нормализовать отношения с Москвой, чтоб не оказаться перед лицом "войны на два фронта".

Однако, внутриполитическое обострение в США может породить и у Киева, и у европейцев ощущение, что нужно еще "немного потерпеть" и Трамп рухнет, к власти в Америке вернутся демократы (либо "системные республиканцы") и все снова "будет как при дедушке" (то есть как при Байдене). В том числе и по Украине.

Как уже писалось выше, далеко не факт, что именно так и будет. Однако, как известно, ожидания сами по себе могут порождать определенные линию поведения.

И, на этом фоне, позиция и украинских властей, и Европы относительно условий завершения войны, предлагаемых Трампом, может резко ужесточиться. В расчете на то, что на фоне нарастающих проблем Трамп не решится на жесткое давление на Киев и вообще может отвлечься от темы Украины (также как и от темы Гренландии и конфликта с Европой), переключившись на другие вопросы (внутренняя политика, а также Венесуэла, Куба, Иран, в отношении действий против которых на Западе нет сильных возражений), а в ноябре пройдут выборы в Конгресс и вся конфигурация власти в США поменяется.

Однако, влияние на Трампа происходящего в Штатах может оказаться и совсем иным. Не исключено, что проблемы внутри страны побудят президента США ускорить переговорный процесс по Украине, чтоб продемонстрировать яркий "миротворческий" успех накануне выборов в Конгресс.

Правда, чтоб побудить украинские власти согласиться на вывод войск из Донбасса Трампу придется применить очень сильные меры воздействия (от чего он пока воздерживается) и затем выдержать кампанию в СМИ с обвинениями в работе на Путина. Решится ли Трамп на это, либо действительно переключит свое внимание с Украины на другие вопросы станет понятно уже в ближайшее время по ходу переговоров.

Также, конечно, большое влияние окажут и события в других регионах мира. Например - будет ли война США с Ираном, которой сегодня Тегерану прямо пригрозил Трамп, если иранцы не пойдут на "сделку". Война, если она начнется, может полностью отвлечь Трампа от Украины. А если она затянется и приведет к большим жертвам среди американцев, то это может привести к внутриполитическим проблемам для Трампам такого уровня, что ему будет уже не до внешних дел вообще.