Запорожье находится под угрозой стать прифронтовым городом.

Об этом заявил офицер отряда беспилотных систем ВСУ "Б12" Константин Реуцкий в эфире "Радио Свободы".

По словам военного, ситуация на фронте у Запорожья сложная и имеет тенденцию к ухудшению: российские войска приближаются к городу и пытаются подойти на расстояние, с которого можно будет обстреливать областной центр из артиллерии.

"Расстояние (от линии фронта, - Ред.) до Запорожья медленно, но постоянно сокращается. Я думаю, что враг стремится выйти, по крайней мере, на такую дистанцию, с которой он сможет работать по областному центру ствольной артиллерией. И. если ему это удастся, то Запорожье ждут сложные времена. Как мы видим, враг продвигается и с юга, и с востока, уже захватил Гуляйполе и продолжает продвижение по этому направлению… Запорожье уже находится под угрозой. И, если ничего не будет сделано, Запорожье ждут очень сложное время", – констатировал Реуцкий.

Ранее Deep State сообщил, что бои идут уже в 15 километрах от Запорожья.

Война в Украине продолжается 1434-й день. Мы следим за последними новостями вторника, 27 января 2026 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. По данным Deep State, войска РФ продвинулись в направлении Славянска Донецкой области. В частности, в районе Орехово-Василевки исчезла "зелёная зона" – освобождённые Украиной территории, которые были взяты под контроль во время контрнаступления ВСУ около Бахмута в 2023 году.

