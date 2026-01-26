Недавно в Сети появилось видео военнослужащего, который пожаловался на низкое качество пополнения, присылаемого на фронт в Запорожской области.

Кадры обращения военного опубликовали одесские телеграм-каналы.

В частности, он заявлял, что из 20 присланных из ТЦК в Одессе новобранцев 11 человек являются наркоманами и четыре - аутистами, а остальным - под 60 лет.

В свою очередь оперативное командование "Юг" подтвердило, что видео действительно записано военнослужащим одной из бригад, воюющих в Запорожской области.

При этом заявляется, что "каких-либо медицинских подтверждений подобных "диагнозов" у рекрутов нет".

"ТЦК проводят мобилизационные мероприятия в соответствии с нормами законодательства", - заявили в ОК "Юг".

Причиной записи этого ролика, по мнению командования, стало "тяжёлое моральное состояние наших защитников, которые длительное время без передышки воюют на передовой".

Ранее депутат Киевсовета от партии "Голос" и командир медицинской службы "Ульф" Алина Михайлова заявила, что в армию через ТЦК и медкомиссию регулярно попадают больные люди, даже с шизофренией и опухолью мозга.

Также заместитель командира 3-го армейского корпуса Дмитрий Кухарчук говорил, что ТЦК начали привозить в учебные центры бездомных, инвалидов и больных туберкулезом.