В Харькове ТЦК и СП мобилизовали Дмитрия Ефименко 1987 года рождения, которому в детстве поставили диагноз "олигофрения в стадии дебильности".

Об этом сообщают местные телеграм-каналы.

Каналы публикуют медицинские документы мужчины, из которых видно, что он с детства состоят на учете в психоневрологическом диспансере и лечился в харьковской психиатрической больнице №15. Он вообще не отличался крепким здоровьем, болел воспалением легких, энурезом, страдал из-за обмороков.

По информации каналов, военкомы отправили Ефименко на военную медкомиссию без обследования, а документы подписали за него сотрудники. Сейчас Дмитрий находится в учебном центре.

Ранее мы рассказывали, что лишившийся обеих ног ветеран войны Олег Симороз получил повестку в ТЦК. При этом в его военном билете есть штамп об исключении с военного учёта.

А в Тернополе сотрудники ТЦК избили мужчину с инвалидностью, который шёл в магазин за водой. Военкомы напали на него после того, как приказали ему предъявить документы, в ответ на что мужчина также потребовал показать документы.