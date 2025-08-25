В Ровенской области скончался мужчина по имени Виталий Сахарук, которого удерживали в Сарненском РТЦК и СП.

Об этом рассказала в Фейсбуке мать погибшего Нина Сахарук.

По словам женщина, Виталия забрали в ТЦК в четверг, 21 августа, и держали в помещении три дня. 23 августа родственники узнали, что он находится в морге.

"Нам никто не сообщил. В 22:46 мы, приехав в полицию, узнали, что ему было плохо и были вызовы скорой", - написала мать покойного.

Родные требуют огласки и расследования обстоятельств смерти Виталия.

На днях мы писали, что в Запорожье житель, которого мобилизировали на улице, умер на следующий день в воинской части в Днепропетровской области. Неделю его жене не сообщали о смерти и говорили, что с ним все в порядке. Однако потом из ТЦК пришел документ о смерти, в котором причиной была указана сердечная недостаточность. При этом на теле супруга отчетливо виднелись следы жестокого избиения.

Также мы сообщали, что сразу две семьи из Запорожья обвинили воинскую часть города Самар в смерти своих мобилизованных родственников.