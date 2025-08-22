В Запорожье житель, которого мобилизировали на улице, умер на следующий день в воинской части в Днепропетровской области. Это произошло еще в июле.

Об этом сообщила жена погибшего "Суспильному".

Она рассказала, что на теле ее супруга были обнаружены следы избиения - синий глаз, синяки на лице и ребрах, разбитый затылок.

Неделю женщине не сообщали о смерти мужа и говорили, что с ним все в порядке. Однако потом от ТЦК пришел документ о смерти, где причиной была указана сердечная недостаточность.

Женщина в это не верит и считает, что ее супруга забили до смерти. В настоящее время семья проводит независимую экспертизу.

Ранее мы писали о том, что две семьи из Запорожья обвинили воинскую часть города Самар в смерти своих мобилизованных родственников.

