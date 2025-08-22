В пятницу, 22 августа, в Украине идет 1276-й день войны с Россией.

Ниже читайте последние новости за сегодня. Онлайн обновляется.

Последние новости

12:51 МВД сообщает, что это оно разработало законопроект об уголовной ответственности за незаконный выезд за границу, внесенный в Раду премьером Свириденко.

"Сегодня, к сожалению, мы видим массовые попытки уклониться от мобилизации из-за незаконного выезда за границу. Как показывает практика, административные штрафы не сдерживают нарушителей. Наша ответственность – обеспечить безопасность государства и поддержать его обороноспособность в самое сложное время", - заявляет МВД.

Помимо сроков за незаконный выезд, предлагается передать рассмотрение админдел об этом пограничникам – "это быстрее и эффективнее".

Отметим, что в этом году Госпогранслужба сообщала о снижении количества незаконно бегущих за границу.

12:39 В Киеве мужчина пришел в ТЦК оформить отсрочку, а ему вручили повестку с явкой через 10 минут.

Видео опубликовала его адвокат, отметив, что мужчина все-таки вернулся домой.

12:28 Прифронтовая Константиновка после обстрела осталась без газа, сообщает Донецкоблгаз.

Повреждена газораспределительная станция, починить которую не получится из-за постоянных обстрелов.

11:42 Масштабные пожары в прифронтовой Константиновке после обстрела.

Повреждены инфраструктурный объект, 21 многоэтажка, 5 админзданий, ТЦ, торговые павильоны, ранен человек сообщает ОВА.

11:16 Премьер Свириденко заявила, что постановление Кабмина с разрешением на выезд за границу для парней младше 22 лет ещё не готово. Хотя ранее она обещала его принять "до конца недели".

По словам премьера, Кабмин "ещё прорабатывает" вопрос, так как есть "очень много нюансов"».

"Мы работаем над задачей президента найти путь, как давать возможности выезжать заграницу. Этот предмет требует широкого обсуждения, и мы ведем эту дискуссию вместе с военными, потому что есть очень много нюансов. Ищем оптимальный путь", - заявила Свириденко сегодня в Раде.

Напомним, вместо обещанного открытия границ для парней 18-22 лет премьер сегодня внесла в парламент законопроект о тюремных сроках для тех, кто бежит через границу от мобилизации.

10:34 Премьер Свириденко подала в Раду законопроект о введении уголовной ответственности за незаконный побег за границу.

09:43 Паблики пишут, что на видео - работа ТЦК в Калуше.

Пока военкомы силой доставали одного мужчину из авто, второй уже задержанный пытался сбежать, но его поймали.

09:10 В Кривом Роге полиция пыталась остановить мужчину, чтобы проверить военно-учетные документы. Но он забежал в магазин, где его закрыли две продавщицы.

Обращает на себя внимание, что полицию в этих проверках сопровождает одетый в гражданское мужчина, который требует от прохожего показывать документы. На вопрос, кто он такой, следует ответ: «Разговаривай с полицией».

Ранее уже были сообщения, что полиция и военкомы используют «титушек» для охоты на мобилизуемых. Официально наличие таких помощников не подтверждалось.

08:59 Пожар в Мукачево, где позавчера нанесли удар по заводу, еще не потушили, передает ГосЧС Закарпатья.

По состоянию на это утро привлечены два пожарных поезда и 15 единиц техники.

08:36 В Чугуеве Харьковской области дроны атаковали склады одного из предприятий, заявили местные власти.

Они утверждают, что предприятие не работало.

08:22 У российских войск крупное продвижение в Серебрянском лесничестве, сообщает военный паблик Deep State.

Россияне продвинулись как со стороны Дибровы на юго-запад, в направлении Северского Донца, так и в сторону Серебрянки с востока.

Также россияне продвинулись в районе Ольговского на востоке Запорожской области.

ВСУ при этом отбросили российские силы в районе Толстого у границ Днепропетровщины.

08:07 США засекретили от Лондона и других союзников разведданные о переговорах по Украине, пишет CBS News со ссылкой на источники.

Директор национальной разведки Тулси Габбард 20 июля издала директиву для разведчиков, предписывающую, чтобы вся информация о российско-украинских переговорах не передавалась партнерам США.

В частности, этой информацией нельзя делиться с так называемыми "Пятью глазами" - разведывательным альянсом, куда входят США, Великобритания, Канада, Австралия и Новая Зеландия.

Директива классифицирует все данные о переговорах как "NOFORN", или "без иностранного распространения". Меморандум также ограничивает распространение материалов внутри агентств, которые добывают разведданные. Уточняется, что дипломатической информации это не касается - только разведывательной.

07:57 Сегодня ночью дроны ВСУ снова атаковали нефтеперекачивающую станцию в городе Унеча Брянской области.

Об этом сообщил командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди ("Мадяр").

Станция "Унеча" является крупнейшим узлом магистрального нефтепровода "Дружба". Объект уже атаковали в ночь на 13 августа.

Также 18 августа украинские дроны нанесли удар по станции "Никольское" в Тамбовской области.

После этих ударов остановилась перекачка нефти в Венгрию и Словакию, что вызвало возмущение этих стран, но позже поставки возобновились.