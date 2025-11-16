Операция НАБУ "Мидас", вскрывшая коррупционные схемы с участием ближайшего соратника Зеленского Тимура Миндича, активизировало разговоры о грядущем политическом кризисе, центром которого может стать потеря президентом контроля над парламентом и падение правительства Свириденко.

Институционально власть Зеленского держится именно на контроле над парламентским большинством. Через него Банковая управляет и Кабмином, и всей вертикалью власти.

С потерей контроля над Радой влияние президента на процессы в стране радикально уменьшится. В том числе, будет потеряно влияние на правительство.

Как мы уже писали, именно это (лишение президента контроля над парламентом и правительством) и есть ближайшая политическая цель "антизеленской коалиции" - ситуативного альянса противников действующего главы государства в составе НАБУ и САП, грантовых структур, ранее патронируемых Демократической партией США, а также близких к ним СМИ, Петра Порошенко, некоторых прочих оппозиционных деятелей и просто обиженных Зеленским лиц вроде Игоря Коломойского.

Поэтому к процессам в парламенте сейчас в политических кругах приковано особое внимание.

Положение там для Банковой уже ухудшилось.

Не под запись депутаты "Слуги народа" говорят о растущем брожении в их рядах, неуверенности в политических перспективах Зеленского и его политсилы, а также страхе стать следующей жертвой антикоррупционных расследований.

"Своего рода тестом на положение дел с парламентском большинством может стать голосование за бюджет на следующий год. Уже ходят разговоры, что с голосами будут проблемы", - говорит источник в "Слуге народа".

На этом фоне партия Порошенко объявила о подготовке вотума недоверия Кабмину и призвала к созданию "правительства национального спасения".

Однако, источники "Страны" в "Слуге народа" говорят, что Порошенко вряд ли станет "точкой сборки" для нового большинства в Раде.

"Ни Порошенко, ни грантовые структуры не пользуются поддержкой не только в "Слуге народа", но и в целом в парламенте. Ради Порошенко и Фиалы (близкий к западным структурам украинско-чешский бизнесмен, собственник "Украинской правды" - Ред.) никто каштаны из огня таскать не будет. Несмотря на коррупционный скандал, эта группа товарищей не сможет на себя перетянуть большинство. Единственный вариант, при котором можно вывести парламент и правительство из под власти Банковой, это если начнут играть в свою игру влиятельные лица в "Слуге народа", которые противостоят Ермаку. Речь идет о главе фракции Арахамии и о первом вице-премьере Федорове. Арахамия - фактически сейчас "директор" парламента. В его руках рычаги управления не только фракцией СН, но и организация сбора голосов в других группах и фракциях. Федоров - человек, который мог бы стать премьером, имеющий имидж технократа. Но для того, чтоб Арахамия и Федоров решились на это, нужно либо еще одна мощная серия коррупционных разоблачений, либо прямая отмашка от европейцев", - говорит источник во фракции.

Кроме того, по его словам, значительная часть "слуг" все еще ждет, что Зеленский даст некую "ответку".

"Делом Миндича Зеленского фактически превращают в хромую утку без политических перспектив. И среди "слуг" распространено мнение, что так просто президент с подобной судьбой не согласится. А потому нанесет контрудар. Накануне начала коррупционного скандала была в ходу версия, что Банковая подготовила уже комплексный план действий по взятию под контроль и обезвреживанию НАБУ и САП. Согласно этому плану, на основе показания Федора Христенко (взятый под стражу нардеп, обвиняемый в сотрудничестве с российскими спецслужбами, в том числе, и в плане влияния на сотрудников НАБУ/САП - Ред.) должны были быть вручены подозрения как ключевым детективам Бюро, так и руководителям НАБУ и САП. После чего и.о. руководителя САП стал бы близкий к Банковой первый заместитель главы САП Синюк, а руководителем НАБУ Гизо Углава, которого планировали предварительно восстановить в должности первого заместителя главы Бюро. Понятно, что сейчас реализация этого плана крайне затруднена после серии разоблачений по Миндичу. Но некоторые депутаты все еще ждут, что Зеленский даст на него отмашку, а потому и сидят тихо. Хотя, если никаких действий в этом направлении Банковая не предпримет в ближайшее время, ждать депутаты устанут и поймут, что никакой ответки уже не будет", - говорит нардеп.

Подробнее о политических последствиях скандала с Миндичем читайте в статье "Страны".

Порошенко бросил клич

О последствиях операции НАБУ "Мидас" мы рассказали здесь и здесь.

Если вкратце, НАБУ обнародовало ряд записей, сделанных в ходе операции по раскрытию коррупции в энергетике, прежде всего, по линии нацкомпании "Энергоатом". Ключевую роль в организации схем, по мнению следствия, играл близкий к президенту Зеленскому бизнесмен совладелец студии "Квартал 95" Тимур Миндич, который по следственным материалам проходит также под псевдонимом "Карлсон". Среди других подозреваемых в причастности к коррупционным схемам - член Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, Сергей Пушкарь, экс-исполнительный директор по физической защите и безопасности "Энергоатома" Дмитрий Басов и экс-советник министра энергетики, а ранее заместитель председателя Фонда госимущества Игорь Миронюк.

В скандале оказались замешаны и министры юстиции Герман Галущенко (один из псевдонимов в деле "Профессор") и энергетики Светлана Гринчук, которая в свое время была заместителем Галущенко в министерстве энергетики, потом министром окружающей среды и природных ресурсов. Оба фигурируют на "пленках". О подозрении им пока не объявлено, но оба уже написали заявления на отставку, которые должна утвердить Рада предположительно 18 февраля.

При этом, во время избрания меры пресечения части задержанным по этому делу прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) заявили, что Миндич "влиял" не только на Галущенко в сфере энергетики, но и бывшего министра обороны, а ныне секретаря Совета национальной безопасности и обороны Рустема Умерова. Кроме того, как утверждают в САП, по делу также проходит президентский кум, бывший вице-премьер - министр национального единства и глава НАК "Нафтогаз" Алексей Чернышов (псевдоним "Че Гевара"). Он, по версии следствия, пользовался доходами от схем, получая от их организаторов значительные суммы в долларах и евро на строительство коттеджного городка в Козине. У него уже есть статус подозреваемого в этом расследовании. А еще раньше НАБУ обвинило его в получении взятки от застройщиков в обмен на землю под застройку.

В свою очередь партия "Евросолидарность" Петра Порошенко снова призвала парламент объявить о недоверии Кабмину Свириденко и создать правительство "национального спасения" за счет включения в состав представителей оппозиции.

Как уже писала "Страна", призыв Порошенко не случаен и вписывается в политику по общему ослаблению Зеленского, перехвата у него контроля над Верховной Радой и превращения президента в эдакого английского короля - формального руководителя страны, не влияющего реально на вертикаль власти и силовые ведомства. К этой цели стремится ситуативная "антизеленская коалиция", куда, помимо Порошенко, входят антикоррупционные структуры и грантовые организации. Расчет на то, что под давлением коррупционного скандала Зеленский и монобольшинство дрогнут, и поделятся властью.

Насколько такой расчет оправдается?

Свинарчуки повторились

Прежде всего стоит отметить, что удар, нанесенный операцией "Мидас" по репутации власти, был серьезным, говорят источники "Страны" в парламентской фракции СН.

"История, конечно, позорнейшая даже при всем понимании, что НАБУ/САП переигрывают с этим потоком несочетаемых записей", - говорит депутат, влиятельный во фракции.

Другой собеседник в Раде, вхожий на Банковую, говорит о тамошней растерянности в первое время после обнародования первых "пленок" Миндича. По его словам, "ОП метался между моделями поведения "Страус при виде опасности" и "Хорошая мина при плохой игре".

"Похоже, они не понимали ни глубины происходящего, не дальнейшего сценария", - говорит народный депутат, попросивший об анонимности.

Оказавшись в роли "ведомой", Банковая, по его словам, вынуждена была отвечать "реактивно", то есть просто на раздражители, "без четкого плана", а, значит, с ущербом для "управляемости" системы.

Беглый анализ постов в поддержку власти, написанных по горячим следам лояльными блогерами и комментаторами, выявил по меньшей мере два общих тезиса. Первый: атаковать власть даже на основании подозрений в коррупции, пока продолжается война, и Россия наступает, преступно. Москва будет обвинениями в коррумпированности бить по доверию народа к руководству страны, углублять противоречия внутри украинского общества, настраивать партнеров против Украины, чем ее ослаблять. Второй тезис касается уже самих антикоррупционных органов: мол, сколько раз объявляли громко о подозрениях, но реальных сроков не было.

"В 2019 году НАБУ и САП взорвали информационное поле делом Свинарчуков. Все ждали посадок. Прошло шесть лет - а результата нет. Ни одного приговора, ни одной ответственности. Свинарчуки давно живут в Испании. В 2025-м все повторяется. Снова НАБУ и САП "зажигают". На этот раз - громкое дело "Мидас". Формально - борьба с коррупцией. Фактически - дежавю. Тот же сценарий, который приносит множество громких заголовков", - написал на своей странице в Facebook народный депутат Дмитрий Черный (СН), который, по данным "Страны", помогает в информационном сопровождении деятельности Банковой.

Об эти линии спикеры Банковой продолжают до сих пор, присовокупив к ним тезис о готовности власти к "быстрым действиям, независимо от всех информационных и репутационных рисков", "жестким юридическим и политическим реакциям". Этим Зеленский пытается отвести от себя подозрения в причастности к схемам Миндича или покрыванию коррупции в собственном окружении.

Как заявил изданию Politico глава ОП Андрей Ермак, президент должен быть "вне подозрений", потому что именно он "объявил борьбу" с коррупцией и позволил "совершенно свободно проводить расследования", что доказало, что антикоррупционные органы "независимы и работают". При этом Ермак отметил, что "некоторые политические силы используют" дела по обвинению коррупции, чтобы "дискредитировать украинское руководство".

"Слуги" опять думают о субъектности

Фракция СН в Раде, по данным "Страны", тоже поначалу поддалась настроениям, царившим на Банковой. Это заметили даже в оппозиции.

"По моим наблюдениям, они ("слуги народа" - Ред.) растерянно, но внимательно следили за тем, как разворачивается скандал и за действиями ОП", - говорит народный депутат Алексей Гончаренко ("Евросолидарность").

Но звучали и голоса за то, что немедленно уволить Галущенко и Гринчук. "Фигуранты "пленок" на всех уровнях должны немедленно уйти со своих должностей в установленном порядке. Доверие к вам восстановить невозможно", - написала на своей странице в Facebook глава "антикоррупционного" комитета парламента Анастасия Радина (СН). В своем посте она поблагодарила НАБУ/САП "за их работу - несмотря на колоссальное давление". Однако Радина пришла в парламент из грантового Центра противодействия коррупции, поэтому ее заявление во многом ожидаемо и потому не показательно с точки зрения общих настроений во фракции.

В тоже время, пока костяк фракции СН и ее руководители сохраняют лояльность президенту.

"Порошенко явно не тот человек, который в данный момент сможет увести из фракции каких-то депутатов. Нет столько "слуг", готовых пойти с Порошенко и компанией в этой ситуации. Такая вероятность была бы выше в условиях более тяжелого кризиса, но не сейчас", - говорит народный депутат, близкий к руководству фракции СН.

"Предложение о создании нового правительства поступило от находящегося под санкциями за финансирование терроризма, обвиняемого в госизмене Порошенко. Боюсь, даже с учетом всех обстоятельств политическая история и имидж Петра Алексеевича не позволяют ему выступать с такими предположениями", - полушутя говорит "Стране" собеседник, влиятельный во фракции СН.

Сомневаются источники, что и внутри монобольшинства кто-то может попытаться вести самостоятельную игру.

"Кроме Давида (Арахамии - Ред.) вряд ли кто-то может собрать 226 голосов и повести за собой людей. Но он пока не подает признаков готовности к своей собственной игре против Банковой", - говорит источник, близкий к руководству фракции.

Тем не менее, по его словам, история с очередными "пленками" оживит дискуссию во фракции о "субъектности" Рады в политике власти и степени зависимости от ОП.

"Это в какой-то мере второй сезон этих разговоров, возникших летом (имеется в виду после попытки Зеленского перехватить контроль над НАБУ/САП, когда часть фракции посчитала, что Банковая ее использовала в темную - Ред.). Если мы считаем себя политической силой президента, то какое наше истинное место в политике и как нам работать дальше", - говорит источник.

И добавляет: "Но точно не Порошенко будет регулировать эту дискуссию".

Сигнальным в плане настроений "слуг народа" станет голосование за проект госбюджета на следующий год. И сейчас, судя по информации из парламентских кулуаров, с ним возникли сложности.

Источник, близкий к руководству фракции СН, это подтверждает и говорит, что теперь под вопросом голосование за бюджет на следующей неделе.

"Наверное, будет мини-кризис (с бюджетом - Ред.) Посмотрим", - говорит источник, близкий к руководству "слуг".

В ожидании новых серий от НАБУ

В любом случае курс оппонентов Банковой на "перезагрузку" и допуск их к власти продолжится. Обвинения в некомпетентности, коррупции, узурпации полномочий без выборов сыплются и дальше.

"На самом деле показанные НАБУ схемы в энергетике помогли вскрыть уровень управления в стране. Смотрите: в 2023–2024 годах на строительство защиты для энергетических объектов было выделено 35,7 млрд грн. Однако использовано из них было только 18 млрд, те самые 10% - 15% от которых шли на откаты. То есть деньги на защитные сооружения есть, но их не могут освоить. Это свидетельствует о полной неэффективности правительства, катастрофическом уровне менеджмента во власти. Неудивительно, что не защищена нормально энергетика и не построены толком фортификационные объекты. Поэтому нам нужно правительство технократов, которое спасет страну. Каждый день "работы" этого Кабмина несет угрозу существованию Украины", - говорит народный депутат Алексей Гончаренко ("Евросолидарность") в комментарии "Стране".

Народный депутат Алексей Кучеренко ("Батькивщина") также говорит, что назрели "глобальные решения - в первую очередь, перезагрузка всего правительства".

"Двумя министрами в нынешней ситуации не обойтись. Переход к технократическому правительству - единственно возможный вариант. Речь идет о рисках не для Зеленского, а для всей страны. Нынешний Кабмин не соответствует положению вещей. Они (правительство Свириденко - Ред.) не способны справиться с последствиями войны, кризисом в экономике и конкретно энергетике", - настаивает народный депутат Кучеренко ("Батькивщина") в комментарии "Стране".

По этой логике не прекратит продвигать идею правительства нацединства Порошенко.

Однако, как уже сказано выше, он не воспринимается фигурой, способной объединить вокруг себя большую часть "слуг". Хотя несомненно в силу политического опыта, обширных связей и ресурсов экс-президент способен на коалиционную игру в парламенте. Не менее опытный политик Юлия Тимошенко также пока не пытается брать на себя инициативу в этом вопросе, выступая, скорее, ситуативным союзником Банковой.

По мнению источников во фракции СН, "слуги" в неформальных разговорах говорят, что фракция, помимо президента и его Офиса, ориентируется на также на главу фракции Арахамию.

Последний, как мы уже писали, долгое время был главным конкурентом во власти Андрея Ермака. Правда, к лету этого года он в значительной степени свои внутриаппаратные позиции растерял, однако внутри фракции и парламента в целом он остается одним из самых влиятельных лиц.

Также давно ходят разговоры о премьерских амбициях первого вице-премьера Михаила Федорова (подробнее об этом мы писали здесь).

При этом Федорова позитивно упоминали и некоторые представители "антизеленской коалиции", как одного из немногих представителей власти, с которым можно иметь дело.

Впрочем, как считают источники во фракции СН, для того, чтобы побудить Арахамию и Федорова начать собственную игру по переформатированию большинства в Раде необходим дополнительный очень сильный толчок. Либо внутренний (новые разоблачения НАБУ, которые еще сильнее ударят по Зеленскому), либо внешний (отмашка со стороны европейцев).

К слову, как говорит источник в политических кругах, на этом этапе "антизеленская коалиция" делает ставку на принуждение Зеленского к переменам в правительстве как раз через давление европейцев, используя еще не опубликованную часть "пленок Миндича", а также перспективы обнародования коррупционных кейсов в оборонной сфере, в качестве "дамоклова меча" над Зеленским, принуждающим его к нужным им шагам.

"Сейчас враги Зеленского активно подталкивают европейцев, чтоб те потребовали от президента самому поменять правительство и почистить свое окружение, уволив, например, Ермака. Но если этого не произойдет - тогда могут быть варианты по попыткам развалить большинство и отправить в отставку Кабмин Свириденко. Сигналом для этого станет обнародование нового массива данных по коррупции с еще более шокирующими фактами которые, не исключено, будут касаться уже непосредственно Зеленского, а также Свириденко и Ермака. И на этом этапе, вполне возможно, что в свою игру по переформатированию большинства сыграют и Арахамия, и Федоров", - говорит источник.

При этом, по его словам, очень большое влияние на процессы может оказать положение на фронте, а также ситуация с выделением европейцами помощи Украине на следующий год.

"Если ситуация на фронте продолжит быстро ухудшаться, а европейцы не смогут согласовать выделение средств в необходимом объеме, то встанет вопрос уже не только о правительстве и большинстве в Раде, но и о самом президенте, а также о кардинальном смене курса страны. В том числе и по вопросам войны и мира", - говорит источник.