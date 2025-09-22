В последнее время много пишут о противостоянии Банковой c НАБУ и САП, а также с поддерживающими их гранатовыми организациями.

Однако, помимо этого, развивается еще один сюжет политического противостояния. Но уже внутри команды президента. Причем он во-многом связан с борьбой Зеленского против антикоррупционных органов и, в перспективе, может оказать очень большое, возможно даже определяющее, влияние на развитие ситуации в Украине.

Речь идет о давнем конфликте между первым вице-премьером-министром цифровой трансформации Михаилом Федоровым и главой Офиса президента Андреем Ермаком.

Как мы уже писали, Ермаку за последние годы удалось зачистить всех главных конкурентов в окружении Зеленского. А те, кого снять со своего поста не удалось (например, Арахамию и Буданова), были отодвинуты от влияния на президента.

Назначение в июле близкой к Андрею Ермаку Юлии Свириденко премьер-министром как бы "институализировало" определяющее влияние Ермака на политические процессы в стране.

Однако затем случилась история с попыткой подчинения Офису президента НАБУ и САП, которая провалилась из-за протестов внутри страны и давления европейских партнеров. Распространена точка зрения, что именно Ермак был основным архитектором и идеологом наката на антикорруционные структуры. Поэтому после его провала появились прогнозы о том, что положение самого влиятельного человека в окружении Зеленского пошатнется. Тем более, что по его демонизации развернулась массированная кампания в западных СМИ, где Ермака рисовали как "злого гения" Зеленского и чуть ли не "мозговой центр" украинской коррупции и попыток установления авторитарного режима в стране.

Впрочем, никаких видимых признаков того, что Ермак хоть как-то потерял во влиянии пока нет. Наоборот, много признаков указывает на то, что кампания против НАБУ и САП была не прихотью отдельно взятого главы ОП, а стратегической линией самого Зеленского, которую президент проводит до сих пор, хотя и в другой форме (через уголовные дела против детективов НАБУ).

Однако, все ж таки имиджевый удар в июле по Ермаку был нанесен сильный. И это привело к тому, что взоры и части украинского политического класса, и зарубежных партнеров обратились к тем фигурам во власти, которые могли бы стать альтернативой всесильному главе ОП.

И сразу в фокусе внимания оказался Михаил Федоров.

Во-первых, это, пожалуй, последняя крупная фигура в окружении Зеленского, которая еще сохраняет на него значительное влияние "через голову" Ермака. Причем фигура в политическом плане субъектная и сильная. Федоров один из самых медийных украинских чиновников с довольно неплохим имиджем и отсутствием крупных скандалов. В таком качестве, как уже писала "Страна", он рассматривается как один из главных кандидатов на первое место в списке партии Зеленского на парламентских выборах. Все это привело к закономерному конфликту Федорова с Ермаком, который не может терпеть тех, кто имеет альтернативные ему каналы влияния на президента. Но, в отличие от того же Шефира или Данилова, Федорова Ермаку не удалось сбить. Также не удалось отдалить его от Зеленского, как это глава ОП проделал с Арахамией, Шмыгалем и Будановым. Наоборот - во время смены правительства летом этого года Федоров даже усилил свои аппаратные позиции, получив должность первого вице-премьера.

Во-вторых, по данным из разных источников, именно Федоров в июле сыграл решающую роль в убеждении Зеленского "сдать назад" и вернуть полномочия НАБУ и САП. Этим он заслужил позитивные оценки от грантовиков и обратил на себя внимание западных партнеров. При этом, есть признаки, что Федоров довольно плотно сотрудничает с НАБУ и сейчас. Например, как писали СМИ, именно информация от подконтрольной Федорову Минцфиры стало основанием для возбуждения уголовного дела против производителя ракет "Фламинго" и одного из крупнейших производителей дронов в Украине компании Fire Point, близкой к окружению Зеленского.

Поэтому сейчас Федорова многочисленные недоброжелатели Ермака все чаще рассматривает в качестве главной политической альтернативы Ермаку.

Впрочем, при определенных обстоятельствах, роль первого вице-премьера в развитии политических событий может оказаться куда более значительной, чем просто балансировка влияния главы ОП в окружении Зеленского.

Мы уже писали, что главной задачей образовавшегося несколько месяцев назад ситуативного альянса гранатовых организаций, близких к ним политиков и СМИ, а также ряда оппозиционных деятелей вроде Порошенко, является ограничение влияния Зеленского на ситуацию в стране. Ключевым элементом этого плана является принуждение к отставке премьера Свириденко (например, под угрозой уголовных дел НАБУ) и выведение из под контроля Банковой большинства в Раде.

В реализации этих планов Федоров может сыграть ключевую роль. В случае отставки Свириденко именно он становится и.о. главы правительства. На почве общей нелюбви к Ермаку он может заключить ситуативный альянс с Арахамией, который поможет сформировать большинство в Раде, лояльное в первую очередь Федорову, а не Банковой.

Таким образом парламент (а следовательно и правительство) будет де-факто выведено из под контроля ОП. Причем формально в политическом смысле ничего не поменяется - все движения будут осуществляться как бы в рамках одной команды президента.

Но в реальности это будет радикальная перемена. Фактически Банковая, а значит и президент, потеряет возможность ручного управления Радой и правительством. Зеленскому придется договариваться в каждом конкретном случае, учитывать разные интересы. И это кардинально изменит весь политический расклад.

Впрочем, для осуществления такого плана нужно еще много чего сделать. Каким-то образом "сбить" Свириденко, а также привлечь к реализации замысла самого Федорова (причем неизвестно - согласится ли он). А главное - руками НАБУ и САП и через давление западных партнеров парализовать попытки Банковой удержать контроль над Радой путем угроз уголовными делами от СБУ и ГБР против депутатов. Ничего из этого пока не гарантировано.

Тем более, что на Банковой, похоже, хорошо понимают потенциальную угрозу, поэтому готовят контрудар - и по антикоррупционным органам, и по грантовкам, и по Порошенко (подробнее об этом - здесь). И, не исключено, что в рамках этого "контрнаступа" Ермак попытается убрать и Федорова как своего самого опасного на данный момент конкурента.

По большому счету дальнейшее развитие политической ситуации в стране как раз и зависит от того, чем закончится, по итогу, контрудар Банковой и насколько он будет успешным (или провальным).

Аллергия Ермака

Федоров попал в правительство практически сразу после избрания в парламент по списку президентской партии "Слуга народа" в июле 2019 года.

3 августа Центризбирком зарегистрировал его народным депутатом среди других "слуг", а уже 29 августа он был назначен на пост вице-премьера-министра цифровой трансформации в первом при президенте Зеленском правительстве Алексея Гончарука. Когда того в марте 2020-го заменил Шмыгаль, Федоров перешел под его начальство. Дальнейшие довольно частые перестановки в Кабмине неизменно обходили стороной "цифрового" вице-премьера.

Более того, при рокировке премьеров в июле 2025 года Федоров получил приставку "первый" к своей вице-премьерской должности. Интересно, что одно время ходили разговоры, что Федоров может даже стать преемником Шмыгаля, уже почти "сбитого" к тому моменту Ермаком. Очевидно, в планы последнего это не входило.

"Андрей Борисович его (Федорова - Ред.) не пропустит и вообще имеет на Михаила большую аллергию", - прогнозировала тогда в своем Telegram-канале народный депутат Марьяна Безуглая (внефракционная).

При этом новый карьерный прыжок Федорова многим показался примечательным. В нем увидели наиболее вероятного претендента на пост премьера, если Зеленский решит ее убрать. У собеседников, вхожих на Банковую, отношение к этим подозрениям было противоречивым.

"Сам Шмыгаль был в Кабмине Гончарука вице-премьером-министром развития общин и территорий. Но вот Свириденко была уже первым "вице" и имела амбиции. Поэтому лучше иметь "под боком" в этом качестве своего человека типа неамбициозного Степана Кубива (первый вице-премьер-министр экономразвития и торговли в правительстве Владимира Гройсмана - Ред.). Но Федоров, очевидно, к таким неамбициозным товарищам не относится", - говорит источник "Страны".

При этом он настаивает, что Федоров не конкурент Свириденко.

"У Михаила нет планов ее подсиживать. Он хочет ей помочь. Вспомните, например, встречу президента с ними на тему первых шагов обновленного правительства (состоялась 15 июля - Ред.). Свириденко и Федоров пошли вместе, более того, Миша приготовил какие-то слайды, где все структурировано, как он (и президент) любит. Юля это озвучила", - уверяет собеседник.

Впрочем, источник в правительстве придерживается иного мнения.

"Федоров - фигура масштабная. Он явно видит для себя дальнейшие большие перспективы. В то время как за Свириденко стоит Ермак, который Федорова не любит. Поэтому конфликт внутри правительства между первым вице-премьером и людьми главы Офиса президента запрограммирован. Кроме того, на Федорова в значительной степени ориентируется сейчас министр обороны Шмыгаль. И это не слабая связка. И она также направлена против Ермака", - говорит источник.

Премьер Юлия Свириденко и ее первый заместитель Михаил Федоров пока демонстрирует слаженность президенту. Фото: president.gov.ua

Картинки для президента

С первых дней работы в "своем" правительстве Свириденко действительно показывает, что ни на что более, чем быть техническим премьером, она не претендует, взвалив на себя "текучку". Федоров вроде бы тоже, однако политически он гораздо заметнее. Это было видно, прежде всего, во время громкого скандала с урезанием полномочий Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры, созданных в свое время Западом как инструмент контроля над украинской элитой.

По словам народного депутата Ярослава Железняка ("Голос"), Федоров был "реально единственным человеком на весь состав Кабмина", который пытался "исправить ситуацию".

"Я подтверждаю, так как был несколько раз за неделю свидетелем его привлечения. Он прямо тут молодец. И позицию занял четко и помогает активно", - писал в тот момент Железняк в своем Telegram-канале.

ЗН писало, что Федоров на второй день "картонных" протестов положил президенту на стол "карту распространения месседжей в соцсетях, свидетельствующую о совершенно естественном возникновении и развитии акций протестов". Это противоречило основной линии в окружении Зеленского, что акции "раскручивали" экс-президент Петр Порошенко и грантовые структуры. Безусловно, очень большое значение в конечном решении Зеленского дать "задний ход" имело давление Европы. Но, если б не позиция Федорова, то далеко не факт, что президент пошел бы на попятную, так как многие в его окружении предлагали "идти до конца". Первый вице-премьер внес диссонанс в этот строй голосов. А потому его роль в произошедшем велика. И это было воспринято в политических кругах как крупная победа Федорова над Ермаком, который, по общепринятой версии, являлся главным идеологом подчинения Офису президента НАБУ и САП.

Интрига вокруг Федорова

Может ли Федоров взять на себя более активную политическую роль - важный сейчас вопрос для многих, в том числе, за пределами Украины. Интерес западных гостей к сфере ответственности первого вице-премьера большой, но, вполне вероятно, их интересует и сам Федоров, как потенциальный номер 1 избирательного списка новой партии Зеленского.

Сам Федоров, однако, никаких признаков начала самостоятельной (от президента) политической игры не подает.

И в целом в публичной плоскости держится уже привычной для чиновников правительства времен Зеленского позиции "я член команды президента и иду его курсом".

"У нас выстроена, скажем так, офисно-президентская система власти в стране. Премьерская должность звучит сильно, но политического веса в ней без поддержки в Раде мало. Бывший премьер-министр Гройсман, имея за спиной и фракцию НФ, и министров от этой партии, мог оппонировать президенту Порошенко. Ничего подобного не мог себе позволить ни Шмыгаль в премьерском кресле, ни тем более Свириденко сейчас", - говорит "Стране" Андрей Золотарев.

В то же время, источник в политических кругах сказал "Стране", что у Федорова, при определенных обстоятельствах, есть шанс повторить путь упомянутого выше Гройсмана, который был назначен премьер-министром как человек Порошенко, но затем быстро вышел из под его контроля.

"Но это зависит от общего развития ситуации в стране. Если, например, НАБУ и САП, а также их группа поддержки сможет сбить Свириденко, заставив ее уйти, а западные партнеры заблокируют попытки Банковой через СБУ и ГБР сохранить контроль над Радой, то ситуация может развиваться очень интересным образом. И.о. премьера становится Федоров, Арахамия формирует под него новое большинство, парламент и правительство выходят из под контроля ОП. Но это пока еще очень гипотетический вариант. Сейчас на повестке дня стоит контратака Банковой на НАБУ и новая попытка подчинить Офису президента антикоррупционные структуры. Успешный ли будет этот "контраступ" или нет - это и определит дальнейшее развитие политической ситуации. В том числе и перспективы самого Федорова", - говорит источник.