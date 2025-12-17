Сегодня сразу несколько западных изданий, со ссылкой на источники, написали подробности о гарантиях безопасности, которые США готовы дать Киеву в обмен на вывод украинских войск с территории Донецкой области.

New York Times, в частности, написала, что эти гарантии предусматривают размещение европейских войск в Украине на западе страны. А газета Daily Telegraph утверждает, что в случае нарушения перемирия Россией США могут использовать истребители F-35, ракеты Tomahawk или аналогичные системы, размещенные на территории НАТО.

Издание пишет, что это будут гарантии безопасности, аналогичные тем, что американцы дали Израилю и Южной Корее (напомним, США и их союзники по НАТО участвуют в отражении ракетных атак на Израиль, а американские самолеты бомбили Иран, во время июньской войны).

США, однако, официально не подтверждали согласие на размещение европейских войск в Украине. В первоначальном плане Трампа говорилось, что войска стран НАТО в Украине не размещаются. В Москве неоднократно заявляли, что для них будет неприемлем любой вариант размещения войск стран НАТО на территории Украины. Сегодня в Кремле напомнили, что их точка зрения на этот счет "хорошо известна" и не менялась.

Еще более проблемным с точки зрения согласования с РФ может оказаться пункт, о котором написала Daily Telegraph - готовность США наносить воздушные удар по российским силам в случае нарушение ими перемирия.

Если будет заключено соглашение о прекращении огня, то, скорее всего, будет происходить то же самое, что происходило на Донбассе с 2015 по 2021 год, а сейчас происходит между Израилем и Сектором Газа (после начала перемирия) - периодические перестрелки, в которых обе стороны обвиняют друг друга.

И, если верить Daily Telegraph, США готовы взять на себя обязательство вмешиваться в эти перестрелки на стороне Украины, сбивая российские ракеты и самолеты или даже нанося удары по российским сухопутным силам.

То есть делать то, чего американцы до сих пор делать категорически избегали, так как опасались прямого военного столкновения с РФ, что могло быть чревато ядерной войной.

Поэтому в связи с данными публикациями возникает вопрос - действительно ли США согласились давать подобные гарантии безопасности и если да, то как отреагирует Россия?

На этот счет в ходу три версии.

Первая - США на ввод европейских войск в Украину и на удары по РФ, в случае нарушения перемирия, своего согласия не давали. Это предложения европейцев, которые выдаются в СМИ за согласованные с Трампом, чтоб вызвать резкую реакцию Кремля и максимально затруднить достижение соглашения о завершении войны. А в итоговом варианте гарантий безопасности этих пунктов не окажется, так как Белый дом их "зарубит".

Вторая - Вашингтон действительно согласился дать такие гарантии безопасности. Этого добились совместным воздействием на Трампа "ястребы" в Республиканской партии, европейцы и Киев. Их расчет в том, что Москва откажется принимать план с такими правками, после чего ее (а не украинские власти) можно будет обвинить в срыве мирных переговоров и потребовать от Трампа ввести против РФ жесткие санкции и другие меры воздействия.

Третья - люди Трампа с РФ вопрос уже предварительно проговорили и Кремль не возражает против подобных гарантий безопасности для Украины. Теоретически это возможно, если в ответ США дадут РФ, помимо уже озвученных в мирном плане шагов (вывод украинских войск из Донбасса, снятие санкций, признание российской юрисдикции над захваченными украинскими территориями и т.д.) еще некий крупный бонус.

Кроме того, если США действительно готовы давать Украине гарантии такого уровня, а Москва готова их принять, то это может означать, что обе страны близки к неким соглашениям уровня стратегического партнерства, которое полностью исключает саму вероятность новой войны.

Однако пока ничто не указывает на то, что такие соглашения вообще реальны. Также как и нет видимых признаков изменения позиции Москвы по иностранным войскам в Украине.

