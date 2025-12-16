Гражданам Украины обещают компенсации за жилье на захваченных территориях. С 1 декабря в "Дие" уже принимают заявки на жилищные ваучеры по 2 млн гривен. Их выдача должна начаться с 1 января следующего года. Но как эта программа будет работать в реальности, пока не совсем ясно.

Во-первых, на начальном этапе на компенсации могут претендовать далеко не все переселенцы, а только участники боевых действий или лица с инвалидностью, полученной вследствие войны. Плюс даже для них по условиям программы есть масса ограничений. В дальнейшем власти обещают компенсации и другим переселенцам, но, когда именно это будет, вопрос открытый.

Во-вторых, непонятно, где возьмут деньги на программу. В бюджете на 2026 год под жилищные компенсации для переселенцев заложено только 14 млрд гривен. То есть их хватит всего для 7 тысяч заявителей. Еще около 5 млрд гривен (120 млн евро) обещает выделить Банк развития Совета Европы.

Идут переговоры о привлечении финансирования с Мировым банком, однако, чем они закончатся и сколько в итоге выделят средств, неясно.

"Это капля в море, учитывая, что миллионы граждан получили статус ВПЛ в Украине или уехали за границу", — говорит глава адвокатского объединения "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

По данным главы специальной комиссии по вопросам защиты ВПЛ Павла Фролова, всего за пару дней декабря заявки в "Дие" подали уже больше 10 тысяч человек. А на 5 декабря их было уже 16,5 тысячи. Причём с каждым днем претендентов на ваучеры становится всё больше. То есть фактически очередь при нынешнем финансировании расписана уже больше чем на два года вперёд.

"При этом неясны принципы очередности, как именно и в какие сроки будут выплачивать компенсации, что чревато большими злоупотреблениями", — говорит Кравец.

В-третьих, по словам Кравца, на практике может возникнуть много нюансов с жилищными компенсациями.

"Скажем, непонятно, как будут компенсировать средства на жильё, находящееся в общей собственности, особенно если один из совладельцев остался на оккупированной территории или выехал в Европу. Также нет градации выплат в зависимости от уровня жилья. Был ли у вас на оккупированной территории особняк или однушка в хрущёвке - всё равно получите одинаково, по 2 млн гривен", — пояснил Кравец.

По словам экспертов, с которыми пообщалась "Страна", судя по всему, жилищные компенсации для переселенцев будут работать по такой же модели, как и "еВидновлення", когда средства нужно бронировать наперёд, а выдают их с перебоями, когда есть финансирование. Кроме того, сама сумма в 2 млн гривен, мягко говоря, небольшая.

"Она позволяет претендовать на жилье до 50 тысяч долларов. Это единичка на вторичке в Киеве или небольшая квартира в новостройках пригорода", - поясняет руководитель агентства недвижимости "КиевДомСервис" Андрей Романов.

Разбирались, как переселенцам получить жилищные сертификаты и что за них можно купить.

Кто сможет получить 2 миллиона

Отметим, что сама идея жилищных компенсаций для ВПЛ появилась ещё в прошлом году. В одном из интервью глава профильного комитета парламента Елена Шуляк рассказывала, что переселенцам с временно оккупированных территорий хотят выдавать жилищные сертификаты, но только если их жильё разрушено. В качестве доказательств разрушений планировали принимать спутниковые снимки и полученные от военных данные. Такие компенсации должны были не только "восстановить справедливость" (ведь украинцы, чьё жильё было разрушено на подконтрольных территориях, компенсации получали, а потерявшие всё на оккупированных территориях - нет), но и остановить поток переселенцев, которые так и не смогли устроиться на новом месте и начали возвращаться в оккупацию или уезжать за границу.

Но реализовывать идею начали только с 1 декабря, когда в "Дие" стартовал приём заявок от собственников недвижимости на оккупированных территориях. Сумма компенсации составляет 2 млн гривен на заявителя.

Как пояснили в Минцифры, новая программа не является компенсацией за разрушенное жильё на временно оккупированных территориях и не требует проверки имущества, то есть эти деньги могут получить все собственники жилья – как разрушенного, так и целого. Также получение такого сертификата не предусматривает отказа от права собственности на недвижимость, что является обязательным условием в случае подачи заявки на программу "еВидновлення".

Пока эта программа тоже доступна далеко не всем переселенцам. Как сообщили в Кабмине, воспользоваться программой жилищных ваучеров можно при следующих условиях:

У гражданина есть подтверждение прежнего места проживания на временно оккупированных территориях, отраженное в удостоверении ВПЛ. У гражданине есть актуальное удостоверение ВПЛ с адресом фактического проживания на подконтрольной Украине территории. (Это условие фактически отсекает от программы тех, кто получил статус временной защиты в Европе.) Заявитель и его семья (муж или жена, несовершеннолетние дети) не должны иметь в собственности другое жильё на территории Украины. Исключение составляют граждане с непогашенной ипотекой, например, по "еОселе". (К слову, жилищный ваучер можно использовать для погашения платежей по ипотеке или, скажем, для первого взноса при покупке жилья в кредит.) Заявитель и его семья не должны иметь действующих заявок по программе "еВидновлення" и в целом жилищной поддержки по другим программам.

Кроме того, еще один важный момент: в первоочередном порядке компенсация будет доступна тем, кто имеет статус участника боевых действий или лица с инвалидностью, полученной вследствие войны, то есть начиная с 2014 года.

В Кабмине говорят, что позднее программой смогут воспользоваться и другие категории переселенцев.

"Правительство планирует расширить её на другие категории внутренне перемещённых лиц, чьи дома остались на временно оккупированных территориях", - заявили в правительстве.

Но когда именно это будет, в Кабмине не уточнили.

"Дия" пропускает не все заявки

Подавать заявки на жилищные ваучеры можно в "Дие". Для этого следует действовать по такому алгоритму:

обновить приложение до последней версии;

перейти в раздел "Сервисы";

выбрать "Услуги для ВПЛ", "Заявка на жилищный ваучер";

подтвердить состав семьи (данные из реестров должны подтянуться автоматически);

получить согласие мужа/жены через "Дию" (посредством сообщения, ссылки или QR-коды);

заполнить заявление, подписать с помощью "Дия. Подписи" и отправить;

ждать рассмотрения заявки специальной комиссией и решения.

В "Дие" уточняют, что средства будут поступать в безналичной форме на счёт продавца жилья или банка. Если в семье несколько ветеранов со статусом ВПЛ, ваучеры можно будет объединить. Дату начала выплат в "Дие" пока не называют, пообещав сообщить о ней дополнительно. Но до конца этого года денег точно не будет, так как финансирование этой программы предусмотрено только в бюджете на 2025 год. Тема денег тут ключевая. Но вернёмся к ней немного позже.

Несмотря ограничения участия в программе, сразу же после её старта начался вал заявок. Уже по состоянию на 3 декабря их было подано больше 10 тысяч, и количество претендентов на жилищные ваучеры растёт каждый день, что не удивительно, ведь новая программа более простая по сравнению, скажем, с тем же "еВидновленням": не предусматривает обследований недвижимости, подтверждений её разрушения или уничтожения (что занимает немало времени даже на подконтрольной территории), а также отказа от прав собственности.

Правда, как рассказали "Стране" переселенцы, далеко не все заявки "Дия" пропускает. Например, люди не смогли подать заявку на компенсацию за жильё в Покровске.

"У нас была квартира в Покровске, не знаю даже, уцелела ли она. Мой муж служит в ВСУ, никаких компенсаций ранее мы не получали, статус ВПЛ оформили. Пробовали подать заявку несколько раз - безрезультатно", - рассказала нам жена военнослужащего Инесса, которая сейчас вместе с детьми живёт под Киевом.

Она допускает, что Покровск пока не считается территорией в оккупации, из-за чего заявку не регистрируют.

В то же время недвижимость в Мирнограде в "Дие" проходит, никаких проблем при подаче заявки на жилищный ваучер у жителей этого города не возникает.

"Вскоре заявки можно будет подавать также через ЦПАУ или нотариусов, поэтому будет больше ясности", — сообщил глава совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский.

Когда будут деньги и что за них можно купить

По словам Кравца, в процессе подачи заявок и выдачи ваучеров может возникнуть много нюансов.

"Непонятно, как быть с общей собственностью, кто получит 2 млн и как их делить. Особенно если один из собственников остался на оккупированной территории или выехал за границу", - отмечает Кравец.

Вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба сообщил, что выехавшим за границу украинцам компенсации не предусмотрены. Но непонятно, распространяется ли это ограничение на членов семьи заявителя (скажем, если сам он воюет, а семья живёт в Европе).

Также, по заявлению Кравца, настораживает отсутствие сроков и очередности выплат.

"Непонятно, кому станут выплачивать первому: кто раньше подал заявку, имеет какие-то заслуги перед родиной или сумел договориться. Это открывает большие возможности для злоупотреблений", — считает Кравец.

"Непонятно, откуда взялась и сумма компенсаций в 2 млн. Причём одинаково будут платить всем вне зависимости от того, какое жильё осталось в оккупации - особняк или однушка в хрущёвке", — добавил Кравец.

По словам Андрея Романова, за 2 млн гривен жилье купить можно, но для крупных городов этот бюджет впритык.

"По сути, речь идёт о сумме до 50 тысяч долларов. В Киеве этого хватит на не самую лучшую однокомнатную квартиру на вторичке. Если, конечно, она будет проходной по условиям программы (разъяснений по этому поводу пока нет), ведь, например, для "еОсели" старый жилой фонд не подходит. Что касается новостроек, то за такие деньги можно выбрать варианты только в пригороде", — говорит Романов.

Впрочем, 2 млн можно использовать, скажем, как первый взнос или часть выплат по "еОселе".

Главный вопрос в связи с новой программой - это её финансирование. В бюджете на 2026 год на жилищные компенсации для переселенцев заложено только 14 млрд гривен. Если учесть, что только за пару дней действия программы заявки подали уже больше 10 тысяч человек, а за 5 дней - 16,5 тысячи, очередь на финансирование уже фактически расписана на несколько лет вперёд - только если оно не вырастет как минимум в несколько раз.

В Украине статус ВПЛ имеют 4,6 миллиона человек, из них около 900 тысяч - дети. Понятно, что далеко не все проходят по условиям новой программы, некоторые уже купили себе жильё на подконтрольной территории. Но даже с учётом этого на жилищные ваучеры могут претендовать сотни тысяч семей, что предусматривает выплаты огромных сумм. Где власти планируют их брать с учётом огромной дыры в бюджете и неопределённости с западной поддержкой, вопрос открытый.

"Например, летом были периоды задержек с выплатами по программе "еОселя", люди бронировали квартиры, но деньги нужно было ждать. Потом средства выделили - начались проплаты. Финансирование постоянно идёт волнами, по этой причине некоторые сделки срываются, некоторые откладываются, многие продавцы закладывают риски в стоимость жилья", - говорит Романов.