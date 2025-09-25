Согласно действующим нормам дом нельзя признать разрушенным, если у него осталась хотя бы одна стена. То есть невозможно признать разрушенным и снести здание, которое для жилья уже не пригодно.

Об этом заявил глава Запорожской ОГА Иван Федоров во время брифинга 24 сентября.

"Есть четкие критерии: разрушено то имущество, которое можно признать на 80% разрушенным. Не должно быть ни одной стены, кровли. Дом разрушен внутри, но имеет три стены, например, мы не можем признать разрушенным, потому что это не позволяют нормативные документы", - сказал чиновник.

Таким образом, даже если в доме невозможно жить, нельзя получить от государства компенсации за новое жилье.

Федоров заявил, что такие нормы хотят изменить.

"Сейчас именно на Запорожской области мы будем прорабатывать изменения в нормативно-правовые документы, которые помогут нам синхронизировать действия", — сообщил Федоров.

Он подчеркнул, что получение сертификата не означает автоматическое зачисление денег на новое жилье.

"Моя задача — помочь жителю получить сертификат. Он наполняется деньгами за счет наших европейских партнеров. Сегодня нет большой очереди за наполнением сертификатов", — сказал Федоров.

Напомним, нардеп Анна Скороход сообщила, что к ней часто обращаются ВПЛ с жалобами на отсутствие поддержки от государства. По её словам, внутренние переселенцы, потерявшие жильё, получают лишь минимальные выплаты, что может привести к дальнейшему оттоку людей за границу.

Ранее мы сообщали, что за 3,5 года с момента масштабного вторжения РФ в Украине за государственный счет жильё получили лишь 63 внутренних переселенца, несмотря на 528,9 тысяч поданных заявок с пометкой "жилищные нужды".

