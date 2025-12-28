В воскресенье, 28 декабря, в Украине идёт 1404-й день войны с Россией.

Ниже читайте последние новости за сегодня. Онлайн обновляется.

Последние новости 28 декабря

12:48 В Полтавской области есть прилеты в объект энергетики, сообщил глава Полтавской ОВА Когут.

12:40 Новые графики отключения света для правого берега Киева.

На левом берегу продолжаются экстренные отключения.

11:58 В Киеве и в области до конца дня уже должны вернуть отопление всем жителям, обещает вице-премьер Кулеба.

10:02 На Одессу с утра идёт налёт "Шахедов" (первое видео).

Также в городе продолжают устранять последствия вчерашней атаки (второе видео).

9:57 На правом берегу Киева вернули графики отключений света. На левом "ситуация сложнее", и всё ещё действуют экстренные отключения, сообщает ДТЭК.

По опубликованным для правого берега графикам, максимальная продолжительность отключений составляет около 11 часов в сутки — такие показатели у нескольких очередей, где свет будут выключать три раза в течение дня и ночи.

При этом, как мы уже писали, графики в течение дня могут ужесточаться.

В ДТЭК заявляют, что вернули электричество в более чем 700 тысяч домохозяйств столицы.

9:29 Часть Херсона осталась без электроснабжения после массированного обстрела. Об этом сообщил глава городской военной администрации Роман Шанько.

По его словам, около пяти утра город подвергся ударам из РСЗО. Под огнем оказались объекты критической инфраструктуры.

8:29 В Киеве уже сутки идут экстренные отключения света без всяких графиков.

Такое сообщение появляется у пользователей ДТЭК в столице.

Напомним, это стало результатом вчерашнего массированного удара по энергетике Киева и области.

7:52 Силовая мобилизация в Киеве. На Нивках военкомы пытались погрузить мужчину в бусик.

Прохожие говорят на видео, что работники ТЦК применили газ и электрошокер против женщин, которые пытались отбить парня.