Госсекретарь США Марко Рубио отменил встречу с европейскими лидерами по вопросам остановки войны в Украине.

Об этом сообщает британская газета The Financial Times со ссылкой на американского чиновника.

Встреча должна была состояться на Мюнхенской конференции по безопасности. Чиновник Белого дома объяснил её отмену плотным графиком.

Тем временем журналист Fox News Нана Саджая со ссылкой на свои источники сообщила, что встреча Рубио с Зеленским состоится завтра в 17:00 по мюнхенскому времени (18:00 по Киеву).

Также сегодня появилась информация, что в ближайшее время посланник Путина проведёт переговоры с представителями США.

Война в Украине продолжается 1451-й день. Мы следим за последними новостями пятницы, 13 февраля 2026 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. В четверг войска РФ нанесли очередной массированный удар по украинской энергетике. Были атакованы объекты генерации и подстанции в Киеве, Одессе и Днепре. В столице сильно пострадали ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, из-за чего около четырёх тысяч домов снова остались без отопления.

