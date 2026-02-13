Спецпредставитель Кремля Кирилл Дмитриев в ближайшее время проведёт переговоры с американскими представителями в Женеве.

Об этом сообщают российские СМИ.

При этом, по их информации, Дмитриев не войдёт в состав российской делегации на трёхсторонних переговорах о урегулировании войны РФ в Украине, которые пройдут в Швейцарии.

Ранее в Bloomberg писали, что Кремль передал в США "план Дмитриева" о расширении экономического сотрудничества.

Напомним, Мерц отверг переговоры с Москвой, согласившись на обсуждения только при готовности РФ к миру.

Война в Украине продолжается 1451-й день. Мы следим за последними новостями пятницы, 13 февраля 2026 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. В четверг войска РФ нанесли очередной массированный удар по украинской энергетике. Были атакованы объекты генерации и подстанции в Киеве, Одессе и Днепре. В столице сильно пострадали ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, из-за чего около четырёх тысяч домов снова остались без отопления.

