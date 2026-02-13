Германия и Франция ведут тайные переговоры о европейском ядерном сдерживании.

Об этом заявил федеральный канцлер ФРГ Фридрих Мерц в своей речи на открытии Мюнхенской конференции по безопасности.

"Первая обязанность Европы и Германии - признать новую реальность, с которой она сталкивается", - заявил политик.

По его словам, альянс осознал угрозу своей свободе и "должен быть готов к изменениям и жертвам".

При этом Мерц подчеркнул, что Европейский союз укрепит свои разведывательные службы, но также должен иметь собственную стратегию безопасности.

Также он добавил, что уже начал конфиденциальные переговоры с президентом Франции Эмманюэль Макрон по вопросу европейского ядерного сдерживания.

"Германия рассматривает это в соответствии со своими правовыми ядерными обязательствами, как часть НАТО", - сказал Мерц.

Напомним, Мерц фактически отверг призывы к переговорам с Россией, с которыми выступил, в частности, Макрон.

Между тем президент Франции объяснил, почему ЕС должен вступить в диалог с Россией: по его словам, в дальнейшем всё равно придётся выстраивать "новую архитектуру" сосуществования с РФ.

Тем временем постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер сравнил европейских союзников Вашингтона по альянсу с детьми, которым пора повзрослеть.