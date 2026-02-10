После истечения срока действия договора СНВ-III президент Соединённых Штатов Дональд Трамп готовится к масштабной гонке ядерных вооружений.

Об этом сообщает американская газета New York Times (NYT).

По её данным, в Вашингтоне рассматривают сразу два шага: увеличение числа развернутых ядерных боезарядов и возобновление ядерных испытаний. Речь идёт о разных сценариях наращивания арсенала за счёт боеприпасов из хранения, а также о распоряжении президента США готовить возобновление испытаний.

В статье говорится, что в случае увеличения числа развернутых ядерных боезарядов Трамп станет первым президентом США со времен Рональда Рейгана, который пойдет на наращивание ядерного арсенала. Отмечается, что почти 40 лет США либо сокращали, либо удерживали количество развернутых вооружений на прежнем уровне, и возможное решение Трампа станет разворотом этои политики. В Госдепе считают, что свободны "укреплять сдерживание в интересах американского народа".

Власти США продолжают модернизацию ядерных сил на сотни миллиардов долларов (новые шахты, подлодки и бомбардировщики), и в целом у США есть ядерные возможности, которые можно использовать "если президент распорядится".

Среди вариантов - "расширение текущих сил" и создание ядерных систем средней дальности, аналогичных тем, которые Россия, по оценкам США, развернула в большом количестве, пишет NYT со ссылкой на одного из американских дипломатов.

Отдельно издание описывает один из самых быстрых путей увеличения развернутого потенциала: подлодки класса Ohio. Таких кораблей у США 14, на каждом - по 24 пусковые шахты для ракет с ядерными боеголовками.

Теперь, после снятия ограничений, как пишет NYT, планы "движутся вперёд" по их восстановлению, что позволит загрузить больше ракет и в сумме добавит "до сотен" дополнительных боезарядов, способных угрожать противникам США. Возобновление испытаний, по версии NYT, обсуждается параллельно.

Последний ядерный взрыв США проводили в 1992 году. Президент США ранее говорил, что хотел бы возобновить детонации "на равной основе" с Китаем и Россией. При этом Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (CTBT) действует с 1996 года и запрещает любой тест с любым, даже минимальным, "выходом" энергии (так называемый режим zero-yield).

США соблюдают мораторий де-факто, хотя Сенат его не ратифицировал. Россия и Китай также воздерживаются от открытых испытаний, тогда как КНДР провела шесть подземных тестов в 2006–2017 годах.

Договор между Российской Федерацией и Соединёнными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, СНВ-IIIб aka New START - двусторонний договор между Россией и США о дальнейшем взаимном сокращении арсеналов развёрнутых стратегических ядерных вооружений. Договором было предусмотрено сокращение для каждой из сторон развёрнутых ядерных боезарядов до 1550 единиц, межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжёлых бомбардировщиков (ТБ) - до 700 единиц. Договор был подписан президентами Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой 8 апреля 2010 года в Праге и вступил в силу 5 февраля 2011 года, сменив договор СНВ-I, истёкший в декабре 2009 года, и Договор о сокращении стратегических наступательных потенциалов от 24 мая 2002 года. Договор был рассчитан на 10 лет с возможностью продления по взаимной договорённости сторон на 5 лет. Его срок истёк 5 февраля 2026 года

The New York Times отмечает, что пока неясно, ведёт ли это к реальной гонке вооружений между тремя крупнейшими ядерными державами - или является попыткой давления на Россию и Китай ради новых переговоров о договоре, уже трёхстороннем.

Ранее бывший президент РФ Дмитрий Медведев предупредил, что между Россией и США впервые за полвека нет договоров о ядерном сдерживании. Также Москва назвала условие возобновления переговоров с США о ядерном разоружении.