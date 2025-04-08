В Москве дали понять, что не будут вести переговоры с властями США о ядерном разоружении, пока не будут решены другие вопросы и "восстановлено доверие".

Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

"В настоящий момент очень сложно себе представить начало таких переговоров (о новом Договоре о стратегических наступательных вооружениях - Ред.), потому что сам факт начала переговоров по вопросам стратегической безопасности, контроля над вооружениями подразумевает определенный уровень двусторонних отношений, определенный уровень взаимного доверия. Это то, что только еще предстоит восстановить при наличии соответствующей политической воли двух президентов", - сказал Песков.

Его мысль повторил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Он напомнил, что договор о СНВ-III был подписан 15 лет назад в Праге, но, по его оценке, "не привёл к снижению риска ядерной войны", в чем он обвинил США и "их союзников".

Он утверждает, что США вели с РФ "необъявленную войну с применением безграничных санкций, оружия и специалистов", что "поставило мир перед угрозой начала третьей мировой войны". Он заявил, что угроза ядерного конфликта при Джо Байдене "достигла наивысшей степени".

Медведев считает, что даже после "полного прекращения конфликта вокруг" Украины ядерное разоружение "в ближайшие десятилетия невозможно" и все больше стран будут получать ядерное оружие, которое будет становиться все сильнее.

Напомним, при Байдене группа сенаторов-республиканцев внесла на рассмотрение в конгресс проект закона о выходе США из Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений и укреплении ядерных сил страны.

А вскоре после этого США прекратили передавать РФ информацию о статусе и местонахождении своих стратегических вооружений, подпадающих под договор об СНВ.