Группа сенаторов-республиканцев внесла на рассмотрение в конгресс проект закона о выходе США из Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) и укреплении ядерных сил страны.

Об этом говорится в заявлении на сайте сенатского комитета по международным отношениям.

Авторами документа, получившего название "Нет новому договору о СНВ", выступили сенаторы Джим Риш, Том Коттон, Марк Рубио, Кевин Креймер и ряд других, представляющих республиканское меньшинство в сенате США.

"Решение администрации президента США Джо Байдена продлить ДСНВ с Россией сковало США, не дав стране и ее союзникам большей безопасности, в частности, предоставило Китаю свободу быстрыми темпами наращивать системы стратегического ядерного оружия. Новый закон исправит эти ошибки, обязав включать в будущие договоренности по контролю над вооружениями все разновидности ядерного оружия, а также распространить их действие на Китай. Мы должны быть готовы к стратегической обстановке, в которой США столкнутся с двумя ядерными противниками – Китаем и Россией", – заявил Риш.

Договор СНВ-3 был подписан президентами Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой 8 апреля 2010 года в Праге. Им предусмотрено сокращение для каждой из сторон развернутых ядерных боезарядов до 1550 единиц, межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков до 700 единиц.

Республиканцы еще во времена Дональда Трампа выступали за выход из СНВ-3, так как, по их мнению, выигравшей стороной от договора является Китай, для которого наращивание вооружений не ограничено.

В то же время Джо Байден вскоре после прихода к власти продлил действие договора. Хотя летом 2020 года СМИ писали, что Белый дом может разорвать это соглашение.

Минувшей зимой президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, согласно которому Москва приостанавливает участие в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений.