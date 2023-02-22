Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, согласно которому Москва приостанавливает участие в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3).

Об этом сообщил журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Президент РФ внес в Государственную думу проект федерального закона "О приостановлении Российской Федерацией действия Договора между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений", - сказал он.

Как добавил Володин, Дума рассмотрит законопроект 22 февраля.

"Внесенный президентом законопроект рассмотрим завтра на пленарном заседании Государственной думы и безотлагательно примем по нему решение. Сразу после этого он будет направлен в Совет Федерации", - сказал он. Володин уточнил, что проект был направлен в думские комитеты по международным делам и обороне.

Напомним, Путин в послании к Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает свое участие в договоре между РФ и США об СНВ.

После этого генсек НАТО Йенс Столтенберг призывает РФ пересмотреть решение о приостановке участия в договоре между РФ и США об СНВ.