Генсек НАТО Йенс Столтенберг призывает РФ пересмотреть решение о приостановке участия в договоре между РФ и США об СНВ - о сокращении и контроле стратегических наступательных вооружений (ядерного оружия), о чем сегодня заявил Путин.

Соответствующее заявление Столтенберг сделал в Брюсселе в ходе пресс-конференции, пишет The Gurdian.

"Я сожалею о решении России приостановить участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях... Я настоятельно призываю Россию пересмотреть это решение и вернуться к соблюдению существующего соглашения", - заявил генсек НАТО.

По его словам, таким решением РФ "ликвидирована вся архитектура контроля над вооружениями".

Действия России Столтенберг охарактеризовал как "отход от миропорядка, основанного на правилах, который мы выстраивали десятилетиями".

Со своей стороны, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что "объявление Россией о приостановке участия в договоре является еще одним примером того, как РФ разрушает систему безопасности, выстроенную в конце холодной войны".

Напомним, сегодня, накануне годовщины "признания" т.н "ЛДНР" и затем - вторжения в Украину, Путин зачитал послание Федеральному собранию. Там он уточнил, что РФ не выходит из соглашения, а только приостанавливает свое участие. Также Путин сказал, что Россия будет настаивать на том, что к этому договору присоединились два члена НАТО со своим арсеналом ядерного оружия - Британия и Франция. Мы приводили главные тезисы из речи Путина.

В отдельном материале мы анализировали подробно, что и зачем сказал президент РФ в своем послании.