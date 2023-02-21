Президент России Владимир Путин в своем сегодняшнем послании к Федеральному собранию РФ на тему войны в Украине прокомментировал возможные поставки дальнобойных ракет в Украину.

"Чем более дальнобойные системы будут поступать в Украину, тем дальше мы будем вынуждены отодвигать угрозу от наших границ", - заявил он в послании Федеральному собранию.

Напомним, центр Москвы перекрыли из-за послания Путина Федеральному собранию.

Война в Украине продолжается уже 363-й день. Мы следим за новостями 21 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 362-го дня войны. Британская разведка сообщила, что РФ может объявить о взятии Бахмута 24 февраля, независимо от реального положения дел на местах. Вчера в Киев внезапно приехал президент США Джо Байден. По итогам этого визита США выделили Украине новый пакет военной помощи на сумму $460 млн. Владимир Зеленский в интервью Die Welt допустил, что на этой неделе может быть реванш со стороны РФ.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге рассказывает, что известно о визите Байдена в Украину.