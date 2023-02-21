Центр Москвы уже перекрыли из-за послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию. Мероприятие пройдет в Гостинном дворе в 11:00 по Киеву.

Пускают на соседние с Гостинным двором улицы только тем, у кого есть приглашение и если человек внесен в списки, сообщают журналисты.

Также улицы будут перекрыты и завтра, 22 февраля. На этот день в Москве запланировано некое мероприятие, сообщают в Дептрансе российской столицы.

Отметим, что 22 февраля - это годовщина "признания" Россией т.н "ДНР" и "ЛНР". На этот день в российских СМИ ранее анонсировали праздничные мероприятия.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал главную тему послания Путина Федеральному собранию.

Война в Украине, которая продолжается уже 363-й день. "Страна" следит за новостями 21 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 362-го дня войны. Британская разведка сообщила, что РФ может объявить о взятии Бахмута 24 февраля, независимо от реального положения дел на местах. Вчера в Киев внезапно приехал президент США Джо Байден. По итогам этого визита США выделили Украине новый пакет военной помощи на сумму $460 млн. Владимир Зеленский в интервью Die Welt допустил, что на этой неделе может быть реванш со стороны РФ.

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Олеся Медведева в своем блоге рассказывает, что известно о визите Байдена в Украину.