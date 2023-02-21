Во вторник, 21 февраля, в Украине продолжается уже 363-й день войны с РФ.

Подробнее о том, что происходило вчера – читайте в итогах за 20 февраля.

Ниже хроники новостей за сегодня. Онлайн обновляется.

21 февраля

09:15 Самое сложное направление в Луганской области - под Кременной. Там сейчас продолжается активная фаза боевых действий, сообщил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.

Украинские военные удерживают там оборону, местами отбивают позиции у противника, заявил Гайдай.

"Из трех направлений - Белогоровка, Кременная и и Сватовское, Кременная - самое сложное направление. Туда бросили максимальное количество сил и средств, они установили там очень мощные РЭБ-системы, которые не дают работать БПЛА и квадрокоптерами. Но все нормально, держат оборону, и даже кое-где отбивают позиции", - заявил Гайдай в эфире Апостроф TV.

08:51 По состоянию на 13 февраля 2023 года Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) зафиксировало 18 955 жертв среди гражданского населения с начала полномасштабного вторжения России в Украину, сообщает британская разведка.

Среди них 7 199 убитых и 11 756 раненых. 697 жертв среди гражданского населения зафиксированы в январе 2023 года.

УВКПЧ заявило, что, по его оценкам, фактические цифры значительно выше. Согласно другому независимому анализу, вероятно, было убито более 16 000 мирных жителей.

"Данные за январь 2023 года показали, что насилие продолжалось вдоль линии фронта протяженностью 1200 км, но в основном было сосредоточено в Донецкой, Луганской и Запорожской областях. В течение января 2023 года наблюдалась очень высокая интенсивность и тенденция к усугублению ущерба как медицинским, так и образовательным учреждениям", - пишет разведка в новой сводке.

08:45 Повестки в Одессе, где наибольшее количество скандалов с их вручением, начали выписывать под видеозапись.

Об этом в интервью "Радио Свобода" сообщила глава пресс-центра командования "Юг" Наталья Гуменюк.

По ее словам, каждую группу, которая отправляется вручать повестки, начали снаряжать боди-камерами, по которым потом разбирают скандальные инциденты.

"Мы над этим работаем. Поскольку [камера] это не обязательный элемент, но понимая, что вот так могут развиваться события, мы использовали это как способ предостережения для того, чтобы действительно объективно иметь возможность оценить всю ситуацию, если таковая возникла", - заявила Гуменюк.

08:32 CNN пишет, что Китай и Россия "близки как никогда", и на этом фоне между США и КНР начинается обострение геополитических разногласий.

Телеканал обращает внимание на синхронность визитов Байдена в Киев и главы китайской дипломатии Ван И в Москву. "Китай и Россия близки как никогда с тех пор, как их лидеры объявили о "безграничной дружбе" год назад. - отчасти из-за их общей враждебности к Соединенным Штатам", - говорится в статье.

Мирные инициативы Китая по Украине скорее всего вносятся, чтобы "вбить клин между Европой и США". Вместе с предложениями о прекращении войны, Пекин ведет критику США, которые "намеренно затягивают войну для продвижения собственных геополитических интересов и увеличения прибыли своих производителей оружия".

На фоне заявлений Китая на Мюнхенской конференции о необходимости окончания войны США начали говорить о том, что КНР близки к оказанию России военной помощи.

"Обвинения США, если они верны, ознаменуют серьезную эскалацию поддержки Китаем России и возвестят о новой опасной и непредсказуемой фазе самой войны", - пишет CNN.

Но из сообщений агентства четко видна закономерность: опасения США по поводу Китая начали высказываться сразу после того, как Пекин озвучил намерения стать одним из посредников при урегулировании конфликта.

То есть американцы пытаются не позволить Китаю перехватить "украинскую повестку". И предложить Евросоюзу некий альтернативный выход из ситуации, кроме постоянного наращивания военных усилий.

08:04 Руины детского садика в Авдеевке. Рядом видны воронки после прилетов.

07:52 Губернатор Флориды Десантис раскритиковал Байдена за визит в Украину и обещания ей военной поддержки.

В интервью программе Fox & Friends он назвал американскую помощь Украине "подписанным чеком, в котором не проставлена сумма", и задался вопросом, нужно ли было Америке вмешиваться в этот конфликт.

"Не думаю, что в наших интересах вступать в опосредованную войну с Китаем, в конфликты из-за границ или Крыма", - заявил он.

Десантис заявил, что Россия уже понесла на фронте тяжелейшие потери, и выразил мнение, что уровень российской угрозы не идет ни в какое сравнение с угрозой китайской.

"Все эти страхи, что Россия пойдет на страны НАТО и все такое, пройдется по ним катком, они даже близко не материализовались. Я думаю, они показали себя как третьесортная военная держава", - добавил Десантис, который сейчас является одним из наиболее вероятных кандидатов в президенты США от Республиканской партии помимо Дональда Трампа.

07:30 Главное из сводки Генштаба на утро 21 февраля:

1. В течение суток противник нанес 6 ракетных и 28 авиационных ударов по инфраструктуре Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

2. Основные бои идут в районах Невского, Бахмута, Новобахмутовки, Водяного и Марьинки.

Атаки противника отражены в районах населенных пунктов Гряниковка и Масютовка Харьковской области; Белогоровка - Луганской и Васюковка, Берховка, Бахмут, Васильевка, Новобахмутовка, Водяное, Невельское и Марьинка Донецкой области.

06:58 Утренняя сводка Генштаба ВСУ: