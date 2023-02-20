Подводим итоги 362-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба ВСУ, продолжается наступление россиян на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

ВСУ отразили атаки в районах населенных пунктов Гряниковка Харьковской области; Белогоровка Луганской области; Васюковка, Дубово-Васильевка, Берховка, Бахмут и Ивановское Донецкой области.

Минобороны РФ заявило сегодня о захвате Парасковиевки к северу от Бахмута - о чем ЧВК "Вагнер" сообщала еще на минувшей неделе. Украина этого не подтверждала. При этом Генштаб ВСУ второй день подряд пишет о боях в районе Берховки - это пункт на северо-западе от Бахмута. И если к нему россияне подошли, то это означает, что они уже прошли Парасковиевку.

Россияне заявляют, что штурмуют Берховку и прорываются в соседнее с ней Ягодное. То есть пытаются окружить Бахмут на западе и выйти на Хромово - населенный пункт на дороге из Бахмута в Часов Яр.

Если это будет сделано, то все основные пути из города окажутся либо под прямым, либо под огневым контролем РФ. Но на данный момент ВСУ перебрасывают резервы в город и продолжает оборону.

При этом в комментариях западной прессе Владимир Зеленский впервые допустил, что Бахмут может быть оставлен, если цена удержания будет слишком высокой.

"Это не особенно большой город. Нам важно его отстоять, но не любой ценой и чтобы все погибли. Будем воевать, пока это разумно, россияне потом хотят продвинуться дальше до Краматорска и Славянска, до границ Донбасса и до Днепра, если смогут. Мы сопротивляемся, а тем временем готовим следующую контратаку", - сказал Зеленский в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

Далее он развернуто повторил данную мысль в интервью Die Welt:

"Что касается Бахмута, то приказ Вооруженным силам удерживать позиции насмерть не было. Таких целей ни в коем случае не было поставлено. Русские прекрасно знают, что Бахмут откроет им дорогу на Славянск и Краматорск. И это как раз их большая цель на востоке Украины. Каждый маленький городок вроде Бахмута, который берут русские, приближает их к большим городам. Я не хочу сказать, что Краматорск и его жители важнее Бахмута. Но каждый маленький городок, который мы теряем, означает для русских шаг вперед. Как мы теперь знаем, они хотят выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. Вот почему мы оказываем такое сопротивление в Бахмуте".

Британская разведка предполагает, что Россия может объявить о взятии Бахмута 24 февраля - в годовщину вторжения - независимо от положения дел на местах.

"По мере приближения годовщины вторжения российские военные, вероятно, испытывают все возрастающее политическое давление, и вполне вероятно, что Россия будет утверждать, что Бахмут захвачен к годовщине - независимо от реальности на местах", - говорится в отчете.

На Луганском направлении Россия переходит на традиционные структуры командования - от военного округа и дивизии до батальона, пишет "Институт изучения войны" (США).

Таким образом "российское военное командование вернулось к традиционной структуре управления войсками, при которой все подразделения в дискретном географическом районе попадают в зону ответственности единого военного округа".

На это указывает нынешняя схема боевых действий в Луганской области, где бои ведут почти исключительно войска Западного военного округа. Там РФ начала разворачивать на линии фронта полноценные дивизии.

"Минобороны России в настоящее время проводит ряд реформ, направленных на формализацию и профессионализацию вооруженных сил и подготовку к ведению затяжной войны в Украине в качестве обычной армии", - заявляет "Институт".

Ранее сообщалось, что в России официально представили командующих военных округов. То есть, по сути, это ответственные за отдельные направления войны в Украине. На днях их, кстати, также повысили в званиях.

Параллельно продолжает обострятся публичный конфликт куратора ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина и министерства обороны РФ. Пригожин сегодня снова в жесткой форме обвинил ведомство в блокировании поставок снарядов для ЧВК и даже заявил, что те, кто ему блокирует снаряды (то есть командование российскими войсками), "работает на врагов России". Причем, Пригожин утверждает, что российская промышленность уже расширила производство снарядов до необходимого количества, но не поставляют их конкретно "Вагнеру".

В этом "наезде" его поддержали не только значительная часть военкоров и военных блогеров, которые уже давно пиарят "Вагнер" всеми силами и поддерживают его в борьбе с минобороны, но и отдельные российские госфункционеры - к примеру, "глава Крыма" Аксенов.

Правда, есть один примечательный момент: в своем сегодняшнем обращении Пригожин заявил, что при Суровикине проблем со снарядами не было. Хотя это явно не так: в конце декабря наемники "Вагнера" уже говорили об этой проблему, обвиняя в ней главу генштаба РФ Герасимова, хотя командовал войсками в Украине тогда как раз Суровикин. То есть в данном случае все происходящее похоже на очередной раунд межклановых разборок, в ходе которых куратор ЧВК хочет продвинуть к руководству минобороны РФ своих людей, сместив Герасимова, а, возможно, и Шойгу. Либо попытки объяснить проблемы с боями вокруг Бахмута и, возможно, срыв неких сроков, которые были обещаны Кремлю (например, взятие к 24 февраля) происками неких недругов.

Но главный вопрос - почему руководство РФ позволяет Пригожину (ЧВК которого финансируется и вооружается российским государством) эти разборки делать публичными? Как правило во время войны, это не только не приветствуется, но и карается. Однако, Пригожин подобные разборки практикует уже несколько месяцев. Что указывает на наличие у него покровителей среди определенных "башен Кремля", а, возможно, и покровительство самого Путина.

Хотя не совсем понятно, какая от этого польза для Путина. Потому что во время войны публичная дискредитация командования армии вряд ли укрепляет боевой дух и армии, и общества. Зато дает хорошую информподачу для Украины и Запада.

И разборки, которые устраивает Пригожин с минобороны, один из главных парадоксов нынешней войны с российской стороны.

К слову, в последнее время опять появились видео, где Пригожин лично ведет набор на российских зонах. Хотя, когда сделаны эти ролики, неизвестно. Сам куратор ЧВК недавно говорил, что больше не занимается вербовкой в тюрьмах.

Визит Байдена в Киев

Сегодня в Украину внезапно приехал президент США Джо Байден. Детально его визит и его политическое значение мы разбирали в отдельном материале.

Для ситуации на фронте обращает на себя внимание ряд моментов.

По итогу визита США выделили Киеву новый пакет военной помощи на сумму $460 миллионов. В него войдут боеприпасы для HIMARS, а также 155-мм и 120-мм снаряды. А также радары ПВО, дополнительные системы Javelin, около двух тысяч бронебойных ракет и новые БМП Bradley.

Всего, заявил Байден, США вместе с 50 странами-партнерами передадут Украине более 700 танков, тысячи бронированных машин, тысячу артиллерийских систем, более двух миллионов артснарядов.

Цифра в 700 танков прозвучала впервые, и это, видимо, запланированные объемы не на сейчас, а на будущее, причем не самое близкое.

Зеленский же сообщил, что обсуждал с Байденом вопрос поставок дальнобойных ракет. "Мы также говорили о дальнобойном оружии и о том оружии, которое еще может быть поставлено в Украину, хотя ранее не поставлялось", - цитирует слова президента Украины CNN.

То есть с точки зрения вооружений Байден в Киев ничего принципиально нового не привез. Но интересный аспект поездки президента США затронул его советник Джон Салливан.

"Байден был полностью сосредоточен на том, как подойти к разговору с президентом Зеленским и отчасти на том, как они вдвоем смотрят на 2023 год и пытаются прийти к общему пониманию целей", – сказал Салливан, признав, что ближайшее будущее по-прежнему не ясно.

Иными словами, Вашингтон и Киев пока только ищут общее понимание того, чем должна закончиться война. Что, возможно, указывает на то, что у сторон здесь существует расхождение. Например, по поводу того, на каком этапе войны стоит возобновить переговоры с РФ и на каких условиях. Тем более, что о подобных разногласиях в СМИ писали и ранее.

Военные перспективы

Владимир Зеленский в интервью Die Welt впервые допустил, что скоро РФ может пойти в новую масштабную атаку.

"На этой неделе действительно может быть реванш со стороны России. Говорят, следует ожидать наступления. Соответственно есть нервозность. Но русские уже не так сильны, как год назад - даже тогда у них не было ресурсов, чтобы оккупировать нашу страну. Сегодня они ослабли, а мы стали сильнее. Кроме того, у них нет такой мотивации, как у наших солдат", - сказал президент Украины.

По поводу мотивации - вопрос сложный, особенно, с оглядкой на жесткую мобилизацию, которая вызывает все больше скандалов. Кроме того, на Западе уже звучат мнения, что Украина утрачивает одно из своих преимуществ - перевес в живой силе.

Россия может делать ставку на истощение людских ресурсов Украины, а наступление ВСУ на юге сопряжено с рядом трудностей, считает известный военный эксперт из США Майкл Кофман.

Как заявил Кофман в одном из подкастов, наступление России в Украине уже началось в январе с попыток штурма Угледара. Оно идет на пяти основных направлениях и сосредоточено на Донбассе.

Пока достижения у этих атак скромные. Некоторый успех виден под Кременной, что может вынудить Украину отказаться от Кременской кампании либо же ввязаться в тяжелые бои с неизвестным исходом в лесах к западу от Кременной.

Также растет вероятность того, что Украина отойдет из Бахмута на оборонительную линию к востоку от Славянска и Краматорска. Затем российские военные могут повернуть на север и попытаться закрепить контроль до реки Донец (включая Северск и Белогоровку).

При этом на данном этапе не похоже, что Россия задействовала имеющиеся резервы и, вероятно, бережет их для более крупного прорыва. В то же время неизвестно, насколько серьезны эти резервы.

"Я скептически отношусь к тому, что маячит дополнительное "весеннее наступление". Для проведения такой операции России, вероятно, потребовалась бы вторая волна мобилизации, которой не было. А прогнозы о мобилизации 500 тысяч военнослужащих в середине января не оправдались", - добавляет Кофман.

По его мнению, Москва посмотрит, что выйдет из этого наступления, прежде чем приступить ко второй волне мобилизации.

Далее события могут развиваться так: после того, как Украина начнет наступление весной, Россия проведет мобилизацию летом, а позже снова перейдет в наступление, используя преимущество в живой силе.

"Учитывая, что Украина больше не имеет преимущества в людских ресурсах, стратегия России в 2023 году может состоять в том, чтобы сократить людские ресурсы Украины", - говорит Кофман.

Он считает, что украинское наступление на юге будет сложной операцией для Киева: "У российской армии теперь достаточно резервов, чтобы избежать прорыва линии фронта, как в Харькове".

Будет ли западная бронетехника иметь большое значение, зависит от применения и времени наступления Украины. "Я подозреваю, что это оборудование в основном послужит восполнению потерь", - полагает эксперт.

Также пока непонятно, есть ли перспективы для урегулирования.

Как мы уже рассказывали, заявку на роль нового центра, который формирует повестку по теоретическим мирным переговорам, сделал на прошлой неделе Китай. Он призвал Киев и Москву к дипломатии, чтобы срочно остановить войну. Также ожидается некий план от лидера Китая Си Цзиньпина, который, предположительно, будет озвучен 24 февраля - на годовщину начала войны.

Одновременно завтра ожидаются программные речи на этот счет от Путина и Байдена. Первый зачитает послание Федеральному собранию, второй - выступит в Польше и призовет союзников к усилению поддержки Украины.

Впрочем, примерно понятно, о чем будут говорить президенты США и России. Вряд ли от них мы услышим что-то принципиальное новое. А вот предложения от Си пока являются интригой. Которая уже вызывает опасения в США и Европе, как пишет Bloomberg.

Хотя Пекин пока не обнародовал подробности мирного плана, знакомые с ним европейские официальные лица, пожелавшие остаться неназванными, заявили, что ожидается, что в него будут включены призывы к немедленному прекращению огня и прекращению поставок оружия в Украину.

В США и Европе ожидают, что Китай предложит свой план в годовщину вторжения РФ - 24 февраля, "чтобы конкурировать с резолюцией, поддержанной сторонниками Украины, требующей, чтобы Россия вывела войска и прекратила боевые действия".

"Хотя у плана Китая мало шансов на успех, союзники США обеспокоены тем, что это предложение может найти отклик в странах глобального Юга и потенциально привлечь голоса в ООН", - пишет Bloomberg.

Тема китайской заявки на роль в украинском конфликте беспокоит сейчас многих. Вопрос об этом задали Зеленскому и немецкие журналисты из Die Welt. В ответе прозвучала тема третьей мировой войны.

"Китайский вопрос чрезвычайно сложен. Для нас важно, чтобы Китай не поддерживал РФ в этой войне. На самом деле, я хотел бы иметь его на нашей стороне. Однако я не думаю, что это возможно на данный момент. Однако я вижу возможность для Китая дать прагматичную оценку тому, что здесь происходит. Потому что, если бы Китай вступил в союз с Россией, разразилась бы мировая война, и я думаю, Китай это осознает", - сказал президент.

На вопрос журналиста, видит ли Зеленский какие-либо признаки военной поддержки России со стороны Китая, он ответил отрицательно. При этом, напомним, США официально заявили на днях, что Пекин собирается такую поддержку России оказать.