Сегодня утром в Киев с не анонсированным ранее визитом приехал президент США Джо Байден.

Это первый визит американского президента в Украину со времен Буша-младшего, который приезжал на встречу к Виктору Ющенко в апреле 2008 года. То есть, 15 лет назад.

Сам же Байден шесть раз посещал Украину в качестве вице-президента. Его последний визит в Киев был в январе 2017 года, за несколько дней до ухода с поста.

В Киеве американский президент заявил, что США "здесь, чтобы остаться", а также объявил о новой военной помощи. Но предупредил, что война далека от выигрыша, а "нас (то есть, Украину и союзников) ждут трудные дни, недели и годы".

"Страна" разбиралась, что известно о визите Байдена на данный момент.

Туда и обратно. Как прошли шесть часов Байдена в Киеве

В Украине сегодня, 20 февраля, официально отмечается день памяти Небесной сотни. В этот день в 2014 году в центре Киева были расстреляны порядка 50 протестующих. Также были погибшие и с другой стороны баррикад - среди правоохранителей.

С утра в центре столицы перекрыли часть улиц, из-за чего образовались гигантские пробки. В сети пошли слухи о прибытии крупной иностранной делегации, а очевидцы засняли чей-то кортеж.

Вскоре появились предположения о прибытии Байдена, который 21 февраля должен был посетить Польшу. А западная пресса рассказала, что помощники президента США рассматривали вопрос его тайной переправки в Украину, но в итоге поездка была "почти исключена" из-за высоких рисков.

"Президент — один из последних западных лидеров, который не совершил путешествие, для которого потребовалась бы 10-часовая поездка на поезде или дерзкий полет. Но большинство помощников считают, что риск для безопасности Байдена или Украины того не стоит" - написала американская газета Politico.

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук сообщил, что в Киев сегодня прибыла израильская парламентская делегация, однако было не понятно, связано ли перекрытие центра с их приездом. А нардеп Александр Дубинский заявил, что главный гость сегодня - это директор МВФ Кристалина Георгиева.

Однако после заявлений из МИДа - да и ажиотажа с перекрытием всего центра Киева - стало понятно, что речь идет не о них.

Замглавы министерства Андрей Мельник заявил о подготовке "сюрприза" с "присутствием наших главных партнёров в Киеве", а глава ведомства Дмитрий Кулеба объявил об отмене своего участия в сегодняшней встрече глав МИД ЕС в Брюсселе.

На фоне этих слухов журналисты заметили, что у границ Украины над Польшей кружат три американских разведывательных самолета, которые используется для борьбы с авиацией и системой ПВО противника.

Вскоре о прибытии в Киев Байдена сообщил журналист немецкой Bild Юлиан Рёпке. В этот момент в столице и во всей Украины была объявлена воздушная тревога из-за взлета ракетоносителя в Беларуси, а пользователи бросились делать мемы.

Спустя минуту после начала тревоги из Михайловского собора вышла большая делегация с многочисленной охраной. Тогда то в сети и появились первые кадры с Байденом. Рядом с ним шел Владимир Зеленский.

После этого Зеленский опубликовал фото с американским президентом и публично поприветствовал его в Киеве.

А глава ОП Андрей Ермак опубликовал фото с советником по нацбезопасности Джейком Салливаном, который приехал с Байденом.

New York Times сообщила, что визит в Киев был проведен тайно из соображений безопасности. А Associated Press написала, что перед визитом у Вашингтона состоялся разговор с Москвой во избежание эксцессов. Агентство пишет, что незадолго до визита Байдена произошла "коммуникация с русскими для обеспечения деконфликтности".

С Россией связывались, "чтобы избежать любых просчетов, которые могут привести к прямому конфликту между двумя ядерными державами". Позже Белый дом подтвердил, что Вашингтон предупредил Москву о предстоящем визите Байдена за несколько часов до отправления.

При том сама поездка планировалась американцами месяцами. В ее подготовке участвовали Пентагон и Секретная служба. Визит был связан с рисками и сложностями из-за того, что у США нет военного присутствия в Украине, а делегация была крайне малочисленной (советники, медики и охрана).

В этом контексте многие начали обсуждать включение в Киеве сирены ровно перед тем, как Байден покинул Михайловский собор.

Дело в том, что официально информации о пусках ракет или взлете стратегической авиации противника не сообщалось. Неофициально же в мониторинговых группах писали, что в Беларуси взлетел самолет, потенциально несущий "Кинжалы", но проверке эта информация не поддается.

При этом на остальной территории Украины с утра и все время визита Байдена обстрелов не было, хотя в остальные дни ракетные удары наносились регулярно. То есть, видимо, какая-то договоренность о "режиме тишины" с Россией действительно имела место. Но тогда непонятно происхождение тревоги, которая звучала, когда Байден шел по Михайловской площади.

Впрочем, не совсем понятен и сверхтайный характер визита, если американцы договаривались с Россией о снижении конфликтности на период поездки. Как пишут западные издания, в расписании Байдена на понедельник утверждалось, что сегодня он еще будет находиться в Вашингтоне, и только вечером отправится в Варшаву. В действительности же на момент публикации анонса Байден уже был в Варшаве, а затем от границы Польши с Украиной доехал на поезде в Киев.

По данным CNN, в столице он оказался в 8 утра, встретился в послом Бриджет Бринк, затем кортеж прибыл в Мариинский дворец, где его встретили Зеленский и его супруга Елена. "Спасибо, что приехали", — сказал Зеленский, пожимая руку Байдену. Тот спросил у Зеленского, как дети.

Байдена отвезли к мемориалу павшим за Украину возле Михайловского собора, после чего началась встреча президентов тет-а-тет.

Главные заявления Байдена и Зеленского

Первое заявление Байдена касалось причин его визита.

"Приближается годовщина жестокого вторжения России в Украину, и сегодня я нахожусь в Киеве, чтобы встретиться с президентом Зеленским и подтвердить нашу непоколебимую приверженность демократии, суверенитету и территориальной целостности Украины", - заявил Байден и пообещал Украине дальнейшую военную, экономическую и гуманитарную поддержку.

Также Байден сказал, что главной целью его визита было донести до Зеленского, что США "здесь, чтобы остаться". "Мы не уходим", - цитирует президента CNN. То есть, американцы заявили, что продолжат поддержку Киева.

После Белый дом сообщил, что Байден в Киеве объявит о поставке "критически важного оборудования", в том числе артиллерийских боеприпасов, противотанковых систем и радаров наблюдения за воздушным пространством.

По данным СМИ, общий объем военной помощи составляет 500 миллионов долларов, и в него также входят HIMARS. Также были анонсированы новые персональные санкции против российской элиты и компаний.

На пресс-конференции Байден заявил, что США вместе с 50 странами-партнерами передадут Украине более 700 танков, а Вашингтон на этой неделе выделит миллиарды бюджетной помощи, чтобы помочь в обеспечении базовых услуг для украинских граждан.

На встрече с Зеленским Байден предупредил, что "жестокая и несправедливая война" далека от победы, передает AP. "Цена, которую пришлось понести Украине, была чрезвычайно высокой. И жертвы были слишком велики", — сказал Байден. Он также предрек "трудные годы" для Украины: "Мы знаем, что впереди нас ждут очень трудные дни, недели и годы. Но целью России было стереть Украину с карты. Путинская захватническая война терпит неудачу".

"Он рассчитывает на то, что мы не будем держаться вместе", — сказал Байден о российском лидере. "Он думал, что сможет пережить нас. Я не думаю, что он думает об этом прямо сейчас. Бог знает, о чем он думает, но я не думаю, что он думает так. Но он просто ошибся. Совершенно неправильно".

В Офисе президента Украины заявили, что Байден намерен обсудить, "как Соединенные Штаты и союзники могут эффективно помочь Украине в борьбе за свободу и независимость". Зеленский сообщил, что обсуждал с Байденом вопрос поставок дальнобойных ракет и того оружия, "которое еще может быть поставлено в Украину, хотя ранее не поставлялось".

Украинский президент, одетый в черную толстовку, сказал, что "широкая дискуссия" на их встрече с Байденом "приближает нас к победе" - надеюсь, добавил он, в этом году.

"Прямо сейчас в Украине решается судьба международного порядка", - сказал Зеленский. Он добавил слова благодарности Байдену и американскому народу за поддержку. "Украина благодарна Вам, господин Президент, всем гражданам США, всем тем, кто дорожит свободой так же, как мы дорожим ими".

Эти заявления прозвучали в том числе на пресс-конференции двух президентов, которая, однако, не транслировалась в Украине в прямом эфире, а фото с нее опубликовали лишь западные журналисты.

В районе 14 часов дня СМИ сообщили, что Байден уже покинул Киев и направился в Польшу.