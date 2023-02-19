"Это красная линия". Постпред США в ООН предупредила Китай о недопустимости передачи России летального оружия
Передача Китаем России летального оружия для использования в Украине станет "красной линией" в отношениях между Вашингтоном и Пекином.
Об этом предупредила постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд. Ее слова приводятся на сайте миссии.
Она подчеркнула, что США приветствуют заявление Китая о своем стремлении к миру. Но тут же сделала оговорку, имея в виду войну в Украине:
"Мы также ясно заявляем, что если будут любые намерения или усилия по оказанию поддержки России, то это неприемлемо. Это станет красной линией".
Напомним, по данным CNN, в последнее время США начали замечать тревожные тенденции в поддержке Китаем российских вооруженных сил. По мнению Вашингтона, есть признаки того, что Пекин может усилить поддержку России и приближается к решению предоставить Москве летальную военную помощь.
При этом в Китае резко отреагировали на заявления госсекретаря США Энтони Блинкена о поддержке Пекином действий России в Украине. И на его предупреждение о негативной перспективе китайско-американских отношений, если поддержка станет летальной.