Китай призвал Украину и Россию прекратить огонь и приступить к мирным переговорам как можно быстрее.

Об этом заявил в пятницу, 17 февраля, на заседании Совета безопасности ООН по теме годовщины Минских договоренностей постпред КНР Чжан Цзюнь.

"Мы вновь призываем Россию и Украину прекратить огонь, приступить к мирным переговорам как можно быстрее. США, Евросоюз, НАТО также должны сесть вместе с Россией за стол переговоров, чтобы вести всеобъемлющий, глубокий диалог, они должны обсуждать, как создавать взвешенную, эффективную и прочную архитектуру безопасности", - сказал Цзюнь.

Ранее мы писали, что лидер КНР Си Цзиньпин хочет выступить с речью мира в годовщину вторжения России.

Война в Украине продолжается уже 359-й день. Мы следим за новостями 17 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 358-го дня войны. На днях РФ применила новую тактику для ударов по Украине. Если ранее ночью использовались "шахиды", а уже затем шла ракетная атака, то теперь противник совершил ночью ракетные удары без БПЛА. При этом военные считают, что россияне планируют нанести новый массированный удар 23-24 февраля.

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