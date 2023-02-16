Подводим итоги 358-го дня войны в Украине.

Новая ракетная атака

Ночью Украина пережила крупную ракетную атаку. Было несколько серьезных прилетов.

Один из ракетных ударов этой ночью был нанесен по Павлограду. Погибла 79-летняя женщина, восемь человек пострадали. Из ущерба - повреждено промышленное предприятие, которое горело. Разрушены семь частных домов, еще 30 – повреждены.

Также ночью две ракеты попали в объект инфраструктуры в Кременчуге, сообщают в Полтавской ОГА. В Воздушных силах добавили, что речь о местном нефтеперерабатывающем заводе.

Также был прилет по Кировоградской области. Сообщили, что были прилеты в объект инфраструктуры в Кропивницком районе. Какой - не уточнялось. На месте поднимался черный дым (то есть, не исключено, что и этот прилет связан с переработкой или хранением топлива).

Во Львовской области три ракеты попали в объект критической инфраструктуры. Губернатор уточнил, что удар не связан с энергетикой.

Всего за ночь противник выпустил 32 крылатых ракеты воздушного и морского базирования.

По данным командования Воздушных сил Украины уничтожены 14 крылатых ракет Х-101/Х-555, "Калибр" и две управляемые авиационные ракеты Х-59. Крылатые ракеты Х-22 достигли своих целей, поразив объекты критической инфраструктуры. "В настоящее время на вооружении нет огневых средств, способных уничтожать этот тип ракет", - добавили в командовании.

Позже Генштаб уточнил, что сбито 16 из 36 крылатых ракет.

При этом ночная ракетная атака не вызвала необходимость ограничивать подачу электричества, сообщают в Укрэнерго. То есть наносилась она не по энергетике.

Анализируя итоги атаки, военные говорят, что РФ использует новую тактику для ударов по Украине. Если ранее ночью использовались "шахиды", а уже затем шла ракетная атака, то этой ночью противник совершил ночью ракетные удары без БПЛА.

Секретарь СНБО Алексей Данилов после новой ракетной атаки заявил, что россияне планируют нанести новый массированный удар 23-24 февраля.

"Мы с вами начинали говорить, что они готовятся и будут пытаться 23-24 февраля предпринять еще одну попытку массированной атаки. К этому нужно спокойно относиться. Мы к этому готовы. Я думаю, что мы уже понимаем, что такое атаки, после того как "принимали" за один день 115-120 ракет", - заявил он.

Ранее о том, что россияне могут нанести массированный ракетный удар по Украине в годовщину вторжения, заявляли в оперативном командовании "Юг".

Ситуация на фронте

По данным Генштаба ВСУ, противник ведет наступление на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях - в районах Гряниковки, Бахмута, Авдеевки, Марьинки и Угледара.

Луганский губернатор Сергей Гайдай сообщил, что у россиян в области стало больше авиации.

"Ситуация остается стабильно-тяжелой, но абсолютно контролируемой для Сил обороны. Постоянно идут атаки, враг подключает тяжелую технику, авиацию. Но на сегодняшний день ситуация контролируемая, все эти атаки отбиваются. Единственное, тяжело, потому что их очень много", - сказал Гайдай.

Отметим, что российские телеграм-каналы со вчерашнего вечера также писали об усилении работы своей ударной авиации на Купянском направлении.

Бои в Бахмуте приближаются к юго-западной части города. Данные об этом поступают из украинских и российских источников.

Вчера вечером украинский командир с позывным "Мадьяр" предупредил журналистов, что в район "Самолет" в Бахмуте ездить нельзя. По его словам, это стало опасным.

Самолет - район в юго-западной части Бахмута, при выезде в сторону Константиновки и недалеко от дороги на Часов Яр через Артемовское. Наряду с северной дорогой Бахмут-Славянск, это основные артерии снабжения города. Сам район так называют из-за местной достопримечательности - памятника-самолета.

Ранее ЧВК "Вагнер" сообщала, что ее подразделения приближаются к району "Самолета". Были видео, как эту местность обстреливают из РСЗО.

Военные перспективы

На Западе продолжают обсуждать, готовы ли Украина и Россия к наступлениям. CNN опубликовало несколько материалов, из которых следует, что в общем-то нет.

Российским военным нужно время до мая, чтобы восстановить потенциал для наступления, но из-за политического давления со стороны Кремля, оно может начаться раньше, чем российские войска будут готовы, заявил агентству высокопоставленный военный представитель США.

"Вероятно, это скорее амбициозно, чем реалистично", - сказал высокопоставленный военный чиновник США. Похожих оценок придерживаются и в Британии.

"Маловероятно, что российские силы будут особенно лучше организованы, и поэтому маловероятно, что они добьются особенно больших успехов", - сказал CNN высокопоставленный британский чиновник.

При этом, по данным неназванного украинского дипломата, в РФ "накопили достаточно живой силы, чтобы взять один или два небольших города на Донбассе".

Но на Западе сомневаются и в том, что украинские военные смогут пробить российскую оборону на востоке и юге. По крайней мере так, чтобы угрожать сухопутному коридору в Крым, пишет CNN в другом материале.

Причем Крым власти США, похоже, считают реальной "красной линией" Кремля. И попытки Украины его вернуть могут привести "к более широкой реакции России". Об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен во время телефонного разговора с группой экспертов в Zoom.

Как пишет газета Politico, во время беседы в адрес Блинкена прозвучал вопрос, готовы ли США помочь Украине реализовать ее цели по Крыму. По словам источников издания, Блинкен сообщил, что США "не поощряют активно Украину к возвращению Крыма".

Госсекретарь дал понять, что США не считают мудрым шагом наступление на Крым сейчас. Но, как расценили его слова другие участники дискуссии, в дальнейшем Блинкен "может быть более открытым для потенциальной украинской игры за Крым".

Газета напоминает, что сомнения в целесообразности войны за полуостров звучали от американских политиков не раз, что вызывало неудовольствие Киева. Однако есть объективные факторы, на которые не следует закрывать глаза. Крым изобилует средствами ПВО, складами боеприпасов и десятками тысяч военнослужащих.

А позиции российских войск на южном участке фронта в Запорожской и Херсонской областях хорошо укреплены.

"Украинским войскам будет сложно прорваться через эти российские рубежи, даже с учетом притока артиллерии и бронетехники от западных доноров", - пишет Politico.

Эксперты связывают требование Украины ракет ATACMS, бьющих на 300 километров, с планами начать наносить удары по Крыму и уже сейчас разрушать российскую логистику на юге Украины (где, как уже писала "Страна", находится наиболее вероятное направление для контрнаступления ВСУ).

Но Белый дом отказывается предоставлять эти ракеты, ссылаясь на их нехватку.

Хотя, судя по тону статьи Politico, это также, вероятно, связано с нежеланием переходить очередную "красную черту". Ведь даже в случае порыва украинских сил ближе к полуострову, чтобы его изолировать и лишить военного снабжения, придется бить западными ракетами по Крымскому мосту. Что Россия может расценить как прямое нападение НАТО на "свою территорию".

Поэтому в США вполне могут придерживаться модели выхода ВСУ на подступы к полуострову и далее - переход к переговорам с Россией ("Страна" уже писала, что данная схема маловероятна - если украинским войскам удастся прорвать южный фронт российских войск, перерезать сухопутный коридор в Крым, то с очень большой долей вероятности ВСУ попытаются развернуть наступление на полуостров, который россиянам будет трудно оборонять из-за уязвимости коммуникаций его с "большой землей" через Крымский мост).

При этом продолжают звучать сомнения по поводу того, сможет ли Украина прорвать российские позиции. Они публиковались нескольких материалах крупных западных медиа, которые цитировали чиновников, съехавшихся на "Рамштайн" - об этом на днях писала и "Вашингтон пост", а также открыто заявлял министр обороны Германии Писториус.

А сегодня на эту тему высказался глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли. По его словам, Киеву будет тяжело в этом году достичь полной победы и освободить все территории. Но при этом добавил, что России не удастся завоевать Украину.

В пользу того, что такая точка зрения имеет немало сторонников на Западе, говорят и взволнованные заявления генсека НАТО Столтенберга и верховного представителя ЕС Борреля, которые призывают ускорить поставки оружия и предупреждают о переломном моменте войны.

Очевидно, что эти заявления призваны переубедить колеблющиеся страны, которые не верят, что военная помощь существенно изменит ситуацию на фронте.

И сейчас очень многие думают о том, что именно по окончании весенне-летних боев будет определяться будущее мирное урегулирование (и тот же Милли сегодня заявил, что окно для дипломатии может открыться в любой момент).

Что касается РФ - то она, вполне возможно, готова договариваться на основании сохранения за ней захваченных территорий.

По крайней мере заявления из Москвы с намеком на это уже звучат.

Так, бывший помощник президента РФ Владислав Сурков, который занимался Украиной и переговорами по Минским соглашениям, сегодня дал краткое интервью, где четырьмя словами ответил на четыре вопроса.

"1. Год назад, за неделю до начала "СВО" Вы предсказали, что Россия "расширит" свои западные границы. Вы удовлетворены тем, как именно это сделано?

- Да.

2. Считаете ли Вы действия армии (РФ) эффективными?

- Да.

3. Работая над Минскими соглашениями, Вы исходили из того, что они должны быть выполнены?

- Нет.

4. Нормализуются ли в обозримом будущем отношения России и Запада?

- Да".

Некоторые уже обратили внимание, что они совпадают с агитацией сторонников Ельцина во времена референдума в апреле 1993 года (да, да, нет, да).

Но примечательны они и по сути.

Так, Сурков заявил, что изначально не верил в выполнение Минских соглашений. Правда, позже в Кремле заявили, что пытались реализовать эти договоренности всеми силами.

Но такое заявление показательно. Российские власти в последнее время часто говорят, что Украина и Запад обманули РФ и пошли на Минские соглашения, не собираясь их выполнять, а стремясь выиграть время для перевооружения армии. Однако существует и другая точка зрения (особо популярная в Украине) о том, что Минские соглашения были выгодны России сами по себе (даже без их выполнения), так как фактически оформляли утрату Киевом контроля над частью Донбасса (вернуть его Украина по этим соглашениям могла лишь предоставив широкую автономию отдельным районам Донецкой и Луганской областей) и выводили за скобки Крым, не оспаривая его аннексию. Не исключено, что именно это и имел в виду Сурков.

Но еще более интересен другой момент. Сурков сказал, что удовлетворён тем, как Россия "расширила" свои западные границы.

И это, пожалуй, первое заявление от представителя российской элиты о том, что нынешние завоевания для РФ достаточны. Также он считает, что отношения России и Запада нормализуются.

Неизвестно - выражает ли Сурков в данном случае свою личную точку зрения, либо уполномочен делать такие заявления от власти или от отдельных групп во власти.

Но ранее в СМИ неоднократно писали, что в окружении Путина есть сторонники скорейшего прекращения войны по "корейскому сценарию" - с фиксацией нынешней линии фронта как де-факто новой границы между Украиной и Россией. Впрочем, официально Москва об этом никогда не заявляла (и даже опровергала подобные намерения). Категорически против размена "мир в обмен на территории" выступает и Украина, и власти ведущих стран Запада.

Но если планы по наступлениям обоих сторон провалятся, то, как и предсказывал Милли, тогда и может открыться окно для переговоров и компромиссов. Хотя, естественно, не факт, что этим окном захотят воспользоваться.