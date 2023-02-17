В пятницу, 17 февраля, в Украине идет уже 359-й день войны с РФ.

О том, что происходило вчера, мы подробно рассказывали в итогах дня за 16 февраля.

Ниже - хроника сегодняшних новостей. Материал обновляется.

17 февраля

10.25 Из-за оттепели, спровоцировавшей повышение уровня воды в реках, в Козаровичах и Демидове в Киевской области, которые были затоплены в первые дни войны после подрыва дамбы на реке Ирпень начался повышаться уровень воды.

Сотни домовладений Демидова и Козарович остаются затопленными до сих пор, а оттепель ухудшает ситуацию.

Люди потеряли урожай, в подтопленных домах начинают трескаться стены и фундаменты домов, в колодцах испорченная вода, в жилищах плесень и грибок. От власти абсолютно нет никакой помощи, жалуются местные жители.

После восстановления дамбы, уровень воды снизился, но до сих пор несколько улиц остаются затопленными.

10.10 Тревога в южных областях. Связано с активностью российской авиации в районе Кинбурнской косы, пишут местные телеграм-каналы.

10.00 В Бахмуте погибли пятеро местных жителей, еще 9 - ранены, повреждены 10 многоэтажек, 3 частных дома и админздание, сообщают в Донецкой ОГА.

На Волновахском направлении под обстрелами были Угледар, Новоукраинка и Пречистивка, на Донецком - Марьинская громада.

В Соледарской громаде под обстрелами Федоровка и Роздолевка, также было громко в Часовоярской и Торецкой громадах.

Повреждены дома в Лимане, Северске, Серебрянке. Под обстрелами также Святогорская громада.

09.45 Весь электротранспорт в Киеве вернулся на маршруты, сообщает КГВА.

На 46 троллейбусных маршрутов работают 286 единиц техники, на 32 трамвайных - 195.

Всего столица прожила без электротранспорта 56 дней, с 23 декабря, на фоне дефицита электричества. На маршрутах работали автобусы.

09.30 Харьковская прокуратура публикует фото последствий ракетного удара по Харькову.

09.20 Ни одна страна пока не пообещала Украине истребители, заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба.

"До сих пор ни одна страна не взяла на себя обязательства по поставке истребителей. Но некоторые правительства, например Великобритании, объявили об обучении украинских пилотов на западных истребителях, скоро это сделают и другие", - сказал Кулеба в интервью изданиям немецкой медиагруппы Funke.

По его словам, истребители могли бы поддержать противовоздушную оборону Украины, сбивая вражеские ракеты. Кроме того, они важны "для контрнаступления".

09.00 Вице-премьер Ирина Верещук призвала жителей Бахмута срочно его покинуть.

"Честно говоря, меня очень удивляет, что там до сих пор делают 6 тысяч гражданских. Именно столько людей остаются в городе по последним данным", - написала она в своем телеграм-канале.

"Обращаюсь к гражданским, которые находятся в Бахмуте:

Если вы адекватны, законопослушны и патриотические граждане, вы должны немедленно эвакуироваться.

Ибо, когда вы остаетесь в городе, то:

Во-первых, подвергаете опасности себя и своих близких, особенно детей, которые вынуждены оставаться вместе с вами.

Во-вторых, создаете дополнительные проблемы и риски всем людям, которые пытаются вам там помогать (военные, нацполиция, волонтеры).

В-третьих, вы мешаете нормально работать в городе нашим силам обороны и безопасности. Поскольку они вынуждены постоянно учитывать вашу безопасность.

Поэтому, призываю вас немедленно эвакуироваться. Как это сделать и куда обращаться, вы хорошо знаете", - написала вице-премьер.

08.45 Воздушная тревога на востоке Украины.

08.40 Ночные прилеты пришлись по двум районам Харькова – Киевскому и Основянскому, сообщил мэр Игорь Терехов.

В обоих случаях о жертвах или пострадавших информация не поступала. По данным ГСЧС повреждены два нежилых здания.

08.05 В районе Балаклавской ТЭС в Крыму сбит беспилотник, сообщил назначенный россиянами "губернатор" Севастополя Михаил Развозжаев.

Также, по его словам, произошел пожар на списанном противолодочном корабле Черноморского флота. Причиной он назвал закоротившую розетку.

07.55 Еще одно заявление замглавы Госдепа Виктории Нуланд по Украине.

США и союзники сформируют в Украине "вооруженные силы будущего", которые бы сдерживали Россию после окончания нынешней войны.

Это предусматривает создание "интегрированной системы ПВО, высококласнных пограничных сил, возможностей для патрулирования собственных морских вод".

07.10 Главное из сводки Генштаба ВСУ:

1. За прошедшие сутки военные РФ применили 41 ракету, 5 из них по Харькову. 16 ракет были сбиты. Также противник нанес 24 авиаудара и более 50 обстрелов из РСЗВ. Есть раненые и погибшие среди гражданского населения.

2. Основные усилия враг сосредотачивает на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

3. За прошедшие сутки ВСУ отразили атаки российских захватчиков в районах населенных пунктов Гряниковка и Синьковка Харьковской области; Стельмаховка, Кременная, Диброва и Белогоровка - Луганской области; Раздолевка, Федоровка, Парасковеевка, Бахмут, Ивановское, Северное, Водяное, Марьинка, Новомихайловка и Угледар в Донецкой области.

4. Во временно захваченном Мелитополе Запорожской области обнаружена работа дополнительной башни мобильной связи, установленной противником. Посредством нее российские спецслужбы имеют возможность прослушивать телефонные разговоры абонентов GSM операторов.

5. В временно оккупированный Луганск недавно прибыла очередная команда инструкторов из Ирана для обучения российских военных применению ударных беспилотных летательных комплексов.

6. Авиация Сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а также один - по позиции зенитно-ракетного комплекса.

06.40 Карта тревог на сейчас.

06.20 Зам госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что поддерживает украинские удары по Крыму.

По ее словам, для надёжного окончания войны в Украине Крым должен быть "демилитаризирован".



Отвечая на вопрос, не опасаются ли в Вашингтоне пересечь "красные линии" России, оказывая поддержку Украине, которая хочет вернуть военным путем Крым, Нуланд сказала, что США никогда не признавали Крым российским.



По ее словам, Россия превратила полуостров в свой военный плацдарм, который будут угрожать безопасности Украины даже после завершения конфликта.



Военные объекты, которые Россия разместила в Крыму, США рассматривают как легитимные цели и поддерживают нанесение украинской армией ударов по ним, сказала Нуланд во время онлайн-дискуссии в вашингтонском Фонде Карнеги.



"Это законные цели. Украина наносит по ним удары. И мы поддерживаем это. Украина никогда не будет в безопасности, пока Крым - как минимум - не демилитаризован", - сказала Нуланд.

При этом Нуланд добавила, что прежде чем подойти к вопросу о Крыме, украинским военным необходимо еще вернуть значительные территории. "И именно на этом они сейчас сосредоточены", - заключила она.