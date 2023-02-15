У США растет обеспокоенность партнерством между Китаем и Россией и поддержкой Китаем российского вторжения в Украину.

Об этом заявила заместитель госсекретаря США Венди Шерман в Институте Брукингса, сообщает CNN.

"Моя оценка такова, что КНР пытается повысить свой авторитет в международном сообществе, заявив, что она готова выступить посредником и помочь положить конец этому ужасающему вторжению. И в то же время они привержены своему безграничному партнерству с Россией. У нас, безусловно, есть беспокойство и растущее беспокойство по поводу этого партнерства и поддержки КНР этого вторжения", — сказала Шерман.

Она также выразила озабоченность по поводу партнерских отношений России с Ираном и Северной Кореей.

Сегодня сообщалось, что китайские государственные нефтеперерабатывающие заводы возобновили закупки российской нефти марки Urals после паузы в конце прошлого года.

А на днях стало известно, что Китай намерен увеличить запасы ядерных боеголовок до 900 к 2035 году из-за напряженности с США. Ожидается, что увеличение количества ядерных боеголовок пройдет в два этапа. Сначала, к 100-летию основания НОАК в 2027 году, оно будет доведено до 550. К 2035 году арсенал предполагается расширить до 900 единиц.