Иранские дроны могли быть модифицированы специально для ударов по объектам энергетики.

Об этом сообщает "Укрэнерго" в своем телеграм-канале, ссылаясь на данные Conflict Armament Research (CAR) - следственной организации, которая осуществляет документальную фиксацию незаконных вооружений, боеприпасов и другого имущества в зонах конфликтов, а также отслеживает источники снабжения оружием.

В январе этого года полевая группа CAR задокументировала боеголовку иранского одноразового БПЛА Shahed-131. Установлено, что боеголовка скомпонована так, чтобы давать несколько эффектов при поражении цели. Помимо основного заряда, ударная часть содержит вторичные заряды для нанесения дополнительного ущерба объекту атаки, сказано в посте "Укрэнерго".

Исследователи пришли к выводу, что такие боеголовки, возможно, были разработаны специально для атак на большие цели, такие как энергетическая инфраструктура. Более того, задокументированная боеголовка, вероятно, была предназначена для нанесения как можно большего ущерба инфраструктуре в большом радиусе.

Месяц назад власти Украины заявляли, что в стране из-за обстрелов РФ повреждено более половины энергообъектов.

На днях глава Кабмина уточнил, что Украина потеряла 44% атомной генерации и три четверти мощностей теплоэлектростанций.