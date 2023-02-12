Иран передал России не менее 18 дальнобойных беспилотников с помощью лодок и государственной авиакомпании.

Об этом пишет The Guardian со ссылкой на источники.

По данным источников издания, после визита россиян в Тегеран в ноябре прошлого года РФ контрабандой получила шесть беспилотников Mohajer-6 с дальностью полета около 200 км и 12 беспилотников Shahed-191 и Shahed-129.

Эти беспилотники являются многоразовыми, в отличие от дронов-камикадзе. Они могут переносить снаряды и возвращаются назад.

Напомним, по данным Bloomberg, "Большая семерка" обсуждает введение санкций к 24 февраля против компаний из Китая, Ирана и КНДР из-за поставок РФ компонентов и технологий, применяемых в военных целях.

По данным источников издания, эти ограничениям все еще находятся на стадии формирования, и действия, которые будут предпринимать государства G7 могут быть разными.

Ранее мы писали, что Россия хочет построить более быстрый беспилотник, чем иранские "Шахеды". Производить их, по плану Москвы, все равно будет Иран, но уже на территории РФ.

Фабрика дронов, предположительно, будет находится в городе Елабуга (1100 километров до границы с Украиной). Ее создание является частью сделки между Россией и Ираном на 1 миллиард долларов.