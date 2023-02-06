РФ передала Ирану для изучения захваченное в Украине оружие. В свою очередь, Иран согласился предоставить Москве баллистические ракеты.

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники среди официальных лиц США.

Но пока официальные лица США и их союзники заявляют, что нет никаких признаков того, что Тегеран отправил такие ракеты в Россию.

Кроме того, Россия и Иран продолжают развивать более тесные связи на различных направлениях. В частности, две страны после западных санкций соединили свои межбанковские системы, "открыв путь всем иранским банкам для проведения операций с российскими кредиторами" и планируют создать совместный завод по производству БПЛА, сообщает американская газета.

Напомним, Россия хочет производить более быстрый беспилотник, чем "Шахеды" и этим займется Иран в Елабуге.

Тем временем война в Украине продолжается уже 348-й день. Мы следим за новостями 6 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 347-го дня войны. Россия атакует на пяти направлениях: Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском. Российские войска бросили все силы на окружение Бахмута. А также развернули мощные наступательные действия на Лиманском направлении, но успеха не добились. В районе Угледара Россия своими атаками пытаться заставить Украину отвести войска из Бахмута и других горячих зон.

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Олеся Медведева в своем блоге рассказывает, почему Израиль заговорил о передаче оружия Украине.