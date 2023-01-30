Россия и Иран объединили свои банковские системы на фоне санкций Запада.

Об этом сообщает Reuters.

В публикации говорится, что иранским банкам больше не нужно использовать SWIFT для межбанковских коммуникаций и переводов с российскими банками.

Заместитель руководителя Центрального банка Ирана Мохсен Карими заявил, что к системе подключат около 700 российских банков и 106 не российских банков из 13 разных стран.

Глава Центрального банка Ирана Мохаммад Фарзин приветствовал этот шаг.

"Финансовый канал между Ираном и миром восстанавливается", - сказал он.

В Центробанке россияне эту информацию пока не комментируют.

Иран был отключен от службы обмена финансовыми сообщениями SWIFT в 2018 году, аналогичные ограничения ввели в отношении некоторых российских банков после 24 февраля 2022 года.

Ранее мы писали, что, по данным Bloomberg, Россия и Иран строят новый трансконтинентальный торговый маршрут для обхода санкций.

Также "Страна" сообщала, что израильская разведка предупредила, что Иран намерен расширить поставки передового оружия в Россию для использования в войне против Украины. По ее данным, Тегеран пытается сохранить это в тайне. Кроме того, Иран пытается нарастить свой ядерный потенциал.