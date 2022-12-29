Иран не передает России ракеты из-за боязни потенциальных последствий.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире телемарафона.

"Поставка иранских дронов продолжается. Что касается баллистических ракет, это такое желанное оружие для Путина, но пока получить его он никак не может. Над этим продолжается серьезная работа, хотя предварительные договоренности... Мы знаем, что они есть, но теперь осталось дождаться и посмотреть. Насколько нам известно, то в Иране не все так горят желанием помогать Путину, понимая, чем это для иранского режима может угрожать", – сказал он.

В середине декабря Институт изучения войны сообщил, что Иран пытается ограничить дальность ракет, которые он планирует поставить России, из-за опасений негативной реакции на нарушение резолюции ООН. Аналитики института полагают, что нарушение резолюции ООН может привести к "откатному" механизму, согласно которому ООН введет повторно санкции против Ирана.

Между тем в Белом доме заявили, что у США есть свидетельства заключения сделки на поставку Ираном ракет в Россию.